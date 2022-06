Su GOG è disponibile gratis il remake di Elder Scrolls: Daggerfall. No, non si tratta di un prodotto ufficiale Bethesda: il team di sviluppo originale non ha mai avuto intenzione di rimodernare il gioco del 1996, ma questa versione si avvicina definitivamente a quello che potrebbe essere un vero e proprio rifacimento dello studio di sviluppo statunitense.

Chiamato Daggerfall Unity, il remake è disponibile come detto in precedenza su GOG. E sì, ci sono abbastanza cambiamenti per definirlo un vero e proprio rifacimento. Partiamo ovviamente dall’esecuzione del codice: a differenza del passato, l’intero codice è stato portato su Unity e questo ha permesso una serie di cambiamenti importanti: dalla grafica fino all’interfaccia grafica, tutto è stato aggiornato per permettere di vivere un’esperienza di gioco moderna. Presente anche il supporto alle mod, fix ai bug della versione originale e il tutto senza dover ricorrere necessariamente a launcher esterni.

Il lavoro è sicuramente degno di nota. Questa sorta di remake è in grado, infatti, di coinvolgere sia i giocatori che hanno avuto modo di giocare e completare la versione originale, sia chi cerca di avvicinarsi ai capitoli più vecchi della serie ma si trova davanti a giochi poco curati sotto l’aspetto tecnico e invecchiati abbastanza male. Potete dare uno sguardo a questa speciale versione grazie al lungo video di gameplay pubblicato dallo YouTuber GamerZakh, che ha anche lavorato al remake di Elder Scrolls: Daggerfall. Il filmato, della durata di ben 47 minuti, è disponibile subito qui in basso.

Se il tutto vi ha convinto, allora non dovete far altro che scaricare il gioco. Lo potete fare da GOG Galaxy oppure visitando questo indirizzo: il gioco è infatti disponibile anche in versione stand-alone, come già accade per i giochi presenti sulla piattaforma. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.