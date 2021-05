Epic Games Store: al via i Mega Saldi, come ottenere il bonus di 10 Euro

Dopo aver annunciato il nuovo gioco in regalo, che potete trovare a questo indirizzo (e fidatavi, non vorrete perdervelo per niente al mondo), l’Epic Games Store ha dato il via ai nuovi Mega Saldi. Come accade da anni in tutti i più famosi store digitali, anche Epic Games ormai inizia ad avere un catalogo di giochi davvero sconfinato, e molti di essi stanno ricevendo in questi istanti un forte sconto che non vi lascerà altra scelta se non quella di rimpolpare la vostra libreria digitale.

La grande particolarità di questi Mega Saldi dell’Epic Games Store, è che non solo vanno ad abbassare i prezzi di moltissimi grandi titoli all’interno del negozio digitale, ma Epic Games ha aggiunto a queste offerte un ulteriore proposta interessante. Ogni utente con un account registrato, otterrà automaticamente un bonus da 10 Euro spendibile sugli acquisti che vanno dai 15 Euro in su all’interno del negozio digitale.

I Mega Saldi dell’Epic Games Store sono già attivi ed è possibile acquistare tutta una serie di titoli, anche i più recenti, a prezzo scontato. Tra i molteplici esempi, è possibile trovare il tanto discusso Cyberpunk 2077 ad un prezzo di 47,99€, ma non solo. All’interno del negozio sono scontati anche giochi del calibro di: Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla, Oddworld Soulstorm, Kingdfom Hearts III + Re:Mind e moltissimi altri titoli.

Grazie ai Mega Saldi proposti a partire da quest’oggi dall’Epic Games Store potrete passare in rassegna tutti quei titoli che avete aspettato ad acquistare al day one, e ora, anche grazie al vostro bonus di 10 Euro, potrete sicuramente inserire all’interno della vostra libreria digitale.