Epic Games Store: ecco il nuovo gioco gratis in arrivo

Oggi è giovedì (precisamente giovedì 16 aprile 2020) e questo significa una cosa: sono disponibili i nuovi giochi gratis dell’Epic Games Store. Come ben sappiamo, ogni settimana la società sviluppatrice di Fortnite introduce alcuni videogame gratuiti all’interno della propria proposta settimanale. Da ora, come vi abbiamo già indicato, sono disponibili Just Cause 4 e Wheels of Aurelia. Le due opere rimarranno pronte al download gratuito fino alla prossima settimana, quando verranno sostituite da For The King.

Il primo (e unico per questa volta) gioco gratis dell’Epic Games Store, For The King, è un “avvincente mix di strategia, combattimento a turni ed elementi roguelike. Ogni partita è unica grazie a mappe procedurali, missioni ed eventi. Esplora Fahrul in modalità giocatore singolo, coop in locale od online”.

Questa versione include inoltre tutti i contenuti delle espansioni disponibili, compresi Dungeon Crawl, Frozen Expanse Adventure, Gold Rush Un-Cooperative Mode, Into The Deep e molto altro! Il gioco, secondo quanto riportato dall’Epic Games Store non ha ricevuto voti molto alti da parte della critica, ma nel complesso sembra un gioco interessante: fortunatamente potrete farvi una vostra idea a costo zero la prossima settimana.

Come sempre, For The King sarà disponibile una settimana esatta dopo l’arrivo dei precedenti giochi, ovvero fino alle 17.00 del 23 aprile 2020. A quel punto potrete reclamare il gioco gratis: sarà parte della vostra libreria digitale per sempre e potrete giocarvi liberamente quando vorrete.

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis che potremo reclamare la prossima settimana? Vi interessano, oppure pensate che non ci sia molto di valido nella proposta di Epic Games? Diteci cosa ne pensate nei commenti!