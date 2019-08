Epic Games Store: ecco i giochi gratis della seconda settimana di agosto

Altri due titoli in regalo questa settimana da parte di Epic Games Store: sia Alan Wake che For Honor sono disponibili per un tempo limitato gratuitamente.

Nuova settimana, nuovi titoli in regalo per i fortunati giocatori su PC. In questa prima e calda settimana di Agosto Epic Games ha alzato nuovamente la posta, regalandoci altri due giochi di assoluto livello direttamente sul proprio store. Su Epic Games Store questa settimana si può infatti scaricare in modo completamente gratuito due ottimi titoli come Alan Wake e For Honor. Questa particolare coppia prende il posto di altri due interessantissimi giochi come Moonlighter e This War of Mine, disponibili negli scorsi sette giorni.

Ottenere i due giochi senza aprire in nessun modo il portafoglio non sarà per nulla complesso: vi basterà infatti collegarvi con il proprio account nello store di Epic Games e riscattare i due titoli in regalo. Fatto ciò Alan Wake e For Honor saranno vostri per sempre. Non aspettate troppo però: l’offerta scadrà il prossimo 9 Agosto!



Per i pochi che non ne avessero mai sentito parlare Alan Wake è, oltre che uno dei titoli più interessanti della scorsa generazione, un gioco d’azione con atmosfere a metà tra il thriller e l’horror. Alan Wake è veramente un’esperienza imperdibile. Potete trovarlo a questo link.

For Honor, raggiungibile invece comodamente qui, è un titolo prettamente online di Ubisoft, dove potremo cimentarci con altri giocatori in degli epici e sanguinosi scontri all’arma bianca. Un titolo decisamente interessante, soprattutto una volta fatta dimestichezza con il peculiare gameplay.

Una volta arrivati al 9 Agosto i due giochi torneranno purtroppo a prezzo pieno e lasceranno la scena ad un altro interessantissimo titolo. Alan Wake e For Honor saranno infatti sostituiti da GNOG, che a sua volta sarà disponibile fino al prossimo 15 Agosto. Con questa doppietta decisamente notevole Epic Games Store ci ha quindi regalato altri titoli di grande qualità, che si vanno ad aggiungere a altri titoli di primissimo piano come, ad esempio, The Witness, Limbo, RiME e Transistor.

Che ne pensate dei giochi offerti gratuitamente sull’Epic Games questa settimana, quale dei due vi attrae maggiormente? Raccontateci i vostri pensieri a riguardo comodamente nei commenti!