Epic Games Store: giochi gratis del 28 maggio disponibili, ecco i link download

Il giovedì è ormai un giorno della settimana da segnalare con un cerchietto rosso sul calendario dei videogiocatori PC. Questo grazie all’Epic Games Store che, puntuale come un orologio svizzero ha reso disponibile un nuovo gioco gratuito anche questa settimana. Come era già stato anticipato questa mattina, il titolo che viene reso gratuito oggi giovedì 28 maggio è Borderlands The Handsome Collection, ed è possibile scaricarlo gratuitamente a questo indirizzo.

In realtà questa settimana più che un gioco parliamo di una vera e propria collection contenente due capitoli della saga FPS sviluppata da Gearbox e pubblicata da 2K. Nel pacchetto gentilmente offerto dall’Epic Games Store possiamo trovare: Borderlands 2, Borderlands The Pre-Sequel e tutti i relativi DLC, espansioni e aggiunte post lancio. Va sottolineato che all’interno di questa collection non è presente il primo capitolo della saga che, al moemnto, dovrà essere acquistato a parte.

La Borderlands The Handsome Collection riporta i giocatori a vivere all’interno di Pandora, un pianeta caotico e violento che non si fa scrupoli a prendersela con i più deboli. I due capitoli proposti in questa edizione risultano tutt’ora essere due dei capitoli più acclamati dagli appassionati del genere sparatutto in prima persona, una vera e proprie epopea dai toni grezzi e dall’ironia tagliente.

Per questa settimana però i regali targati Epic Games Store non finisco qui, con lo store digitale di Epic che ha voluto tenere in serbo un’inaspettata sorpresa. Oltre alla Borderlands The Handsome Collection c’è anche un secondo gioco che è stato reso gratuito. Si tratta di Sludge Life, un nuovo open world in prima persona pubblicato da Devolver Digital che mette i giocatori nei panni di GHOST, uno strambo writer intendo a diventare il miglior artista di strada della città scalando un elitè di graffittari locali. È possibile scaricare questo secondo titolo gratuito a questo indirizzo, e stando a quando riferito dall’Epic Games Store, il gioco resterà a costo zero per la durarata di un anno.

Dopo aver reso gratuito GTA 6 e Civilization 6, Epic Games Store continua sulla strada di proporre grandi titoli che stanno facendo gola agli appassionati. Se i rumor apparsi in rete in ques’ultimo periodo dovessero continuare a risultare attendibili, settimana prossima sarà il turno di un altro titolo molto apprezzato: ARK Survival Evolved. Cosa ne pensate del regalo proposto da Epic Games questa settimana?