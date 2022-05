Come tutti i giocatori PC sanno molto bene, l’Epic Games Store regala un gioco diverso ogni settimana. Delle volte possono essere due, altre volte invece intere collection come l’ultima di BioShock. Molto spesso i giochi vengono anticipati ma altre volte, come nelle ultime settimane, il tutto viene tenuto segreto fino alla data di sblocco del titolo, come nei casi di Borderlands 3 e appunto BioShock The Collection. Ora però, qualcuno su Reddit, afferma di aver scoperto quali potrebbero essere i prossimi giochi regalati dalla casa di Tim Sweeney.

Come riportato su Reddit, infatti, i primi due titoli misteriosi regalati sull’Epic Games Store sono stati pubblicati da 2K Games. Naturale dunque chiedersi se il colosso di Tim Sweeney e soci abbia stresso una patnership con il publisher statunitense. In questo caso ci sono diverse opzioni su quale sarà il gioco che verrà regalato il 2 giugno 2022 e alcune di queste sono molto interessanti.

“Interessante. Se davvero c’è una partnership, un gioco di Mafia potrebbe essere regalato successivamente”, ha dichiarato un utente su Reddit. Non dimentichiamoci poi di NBA 2K22 oppure altri titoli più di nicchia come Civilization 6. Le opzioni sul tavolo sono però interessanti e potrebbero in effetti aver rivelato con largo anticipo uno dei giochi che potrebbe essere regalato proprio il prossimo giovedì.

Chiaramente, come di consueto, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Sebbene l’ipotesi sia affascinante, non è assolutamente certo che 2K Games abbia stretto una partnership con Epic Games in merito ai regali sullo store. Tuttavia, alcuni elementi che è stato possibile verificare online spingono verso questa direzione. Per ora però non c’è ancora modo di conoscere i vari giochi che verranno regalati successivamente, dunque il nostro consiglio è quello di tenere sempre d’occhio lo store e attendere eventuali comunicazioni in merito. Ah sì: anche riscattare i vari regali! Un gioco in più, d’altronde, non fa mai male.