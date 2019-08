Epic Games Store: Red Dead Redemption 2 e Death Stranding annunciati alla Gamescom 2019?

L'Epic Games Store sarà presente all'Opening Night Live della Gamescom 2019: i rumor puntano tutto su Red Dead Redemtion 2 e Death Stranding.

La Gamescom 2019 non ha forse la stessa risonanza dell’E3, ma siamo certi che moltissimi appassionati non vedono l’ora di scoprire tutte le novità del mondo videoludico che saranno svelate questa sera. Dopo l’Inside Xbox e lo Stadia Connect (qui tutti gli orari e i giochi confermati), dovremo goderci l’Opening Night Live, ovvero la conferenza condotta da Geoff Keighley. Durante la live verranno mostrate le novità di tantissimi publisher, tra i quali figura anche l’Epic Games Store.

Purtroppo le informazioni ufficiali finiscono qui: tramite le pagine di DSO Gaming, però, abbiamo modo di leggere gli ultimi rumor riguardo i possibili annunci di Epic Games. Per iniziare, si specula sulla possibilità che questa sia la serata giusta per vedere l’annuncio della versione PC di Red Dead Redemption 2, oltre a una versione dedicata a Google Stadia. Secondo i rumor, l’uscita è prevista tra ottobre e dicembre 2019. Epic Games potrebbe quindi chiudere un accordo di esclusività temporale, come fatto con Borderlands 3 (ricordiamoci che Rockstar e Gearbox Software sono entrambe sotto Take-Two).

I rumor non si fermano qui, però. Come già sappiamo, Death Stranding è da poco stato tolto dalla lista delle Esclusive PlayStation 4. L’arrivo su PC è rumoreggiato fin dal suo annuncio ed è possibile che l’idea di Kojima sia di renderlo un’esclusiva Epic Games Store.

Infine, si specula sul possibile debutto di STALKER 2: il gioco sarà disponibile nel 2021, quindi c’è tempo per stringere accordi ma, trattandosi di un brand amato dal pubblico, Epic Games Store potrebbe aver fatto un’offerta agli sviluppatori già da ora.

Questi sono però solo rumor e non vanno considerati informazioni ufficiali. Tutto quello che possiamo fare, per ora, è attendere l’annuncio, questa sera. Troverete tutte le novità sulle pagine di Game Division!