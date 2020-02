Escape From Tarkov: il team di sviluppo sta per rilasciare delle novità

Escape From Tarkov è uno dei videogiochi più giocati e trasmessi sulle piattaforme di streaming al momento. L’FPS di Battlestate Games è riuscito nel tempo ad attirare le attenzioni di una grossa fetta di videogiocatori che hanno costruito una community appassionata e presente. Questo grazie soprattutto a diversi streamer che hanno supportato il progetto fin dai primi giorni di vita e ne hanno seguito l’evoluzione man mano che gli aggiornamenti venivano rilasciati.

Ora, è attesa per la serata di oggi una nuova diretta che andrà in onda sul canale ufficiale di Battlestate Games, dove il team di sviluppo parlerà di alcune novità che verranno inserite all’interno di Escape From Tarkov con i prossimi aggiornamenti. Lo sviluppatore Nikita Buyanov, sarà presente questa sera dalle ore 18:00 (orario italiano) proprio per parlare di alcune delle novità che si potranno aspettare i giocatori dell’FPS.

L’annuncio dell’imminente diretta è stato pubblicato sulla pagine Facebook di Battlestate Games, dichiarando che durante la diretta non si discuterà soltanto dei prossimi aggiornamenti che riceverà Escape From Tarkov, ma torneranno anche i Twitch Drop, un modo per i giocatori di ottenere contenuti in game abilitando l’omonima funzione.

Se siete incuriositi nello scoprire di cosa si tratterà nello specifico all’interno della diretta, non vi resta che attendere meno di un ora e collegarvi al canale Twitch di Battlestate Games, per conoscere ciò che ha in serbo per i giocatori di Escape From Tarkov il team di sviluppo. Vi aspettate qualche contenuto in particolare da questa diretta?