Solamente pochi giorni fa ha fatto il suo debutto sul mercato Evil Dead The Game. Il titolo multiplayer asincrono di Saber Interactive ci porta nel franchise de La Casa, permettendoci di giocare nei panni di alcuni dei personaggi più amati del brand creato dalla mente geniale di Sam Raimi. Ora, a solamente cinque giorni dall’uscita, questo nuovo gioco horror sta ottenendo risultati molto positivi.

Parliamo di un titolo che prende a piene mani dal successo fenomenale di Dead by Daylight, traslando però il tutto in un’esperienza molto più improntata all’azione. Evil Dead The Game non era sicuramente una delle uscite più attese del mese di maggio, ma nonostante questo sta vivendo dei primi giorni di vita più che soddisfacenti. A dimostrarlo sono i numeri, con il gioco che ha già totalizzato la bellezza di oltre 500 mila copie vendute.

Questo risultato ha superato anche le aspettative del team di sviluppo Saber Interactive, con il CEO Matthew Karch che ha voluto affermare che le vendite di Evil Dead The Game stanno andando meglio rispetto al precedente gioco su licenza dello studio, World War Z. Il capo dello studio ha anche espresso ottimismo verso il futuro del titolo horror affermando che “continuerà a spaccare” se riceverà un supporto costante.

Se non vi siete ancora approcciati a questo titolo, sappiate che è stato rilasciato quasi su tutte le piattaforme ad oggi sul mercato tra le quali: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il gioco uscirà anche su Nintendo Switch prossimamente, ma non è ancora stata dichiarata la data d’uscita.