ex Naughty Dog e Infinity Ward annunciano nuovo studio e primo gioco ad alto budget

Sempre più spesso sentiamo di nuovi studi di sviluppo aperti da sviluppatori che si sono fatti le ossa ed un nome all’interno dei grandi team. Proprio in queste ore è stata annunciata l’apertura di That’s No Moon, un nuovo studio che ha già tra le sue fila una serie di ex-sviluppatori provenienti da grandi studi come: Naughty Dog, Infinity Ward, Bungie, Electronic Arts e molti altri. Oltre al nome dello studio, è stato annunciato anche qualche piccolo dettaglio sul primo gioco in sviluppo presso questi ragazzi.

La cosa interessante, è che il nuovo studio formato da ex Naughty Dog e Infinity Ward si è già assicurato un investimento della bellezza di 100 milioni di Dollari dallo studio Smilegate, gli autori del popolare sparatutto Crossfire, per lavorare al suo titolo di debutto, un gioco d’azione e avventura basato su una forte componente narrativa. Non sappiamo altro su questo primo titolo dei ragazzi di That’s No Mood, ma di certo ora hanno la nostra attenzione.

Quel che sappiamo, però, è che il primo titolo in assoluto di questo nuovo studio sarà guidato da Taylor Kurosaki come direttore creativo, colui che era ex capo del design narrativo di Naughty Dog e direttore narrativo presso Infinity Ward. A questa personalità si unisce Jacob Minkoff come direttore del progetto, ex designer che ha lavorato a The Last of Us e direttore del design di Call of Duty: Modern Warfare.

💬 The new studio has already secured a $100 million investment to work on its debut title, a story-driven action-adventure game. pic.twitter.com/GVdOLVoN1n — Okami (@Okami13_) July 28, 2021

Micahel Mumbauer, il CEO di That’s No Spirit ha anche dichiarato quanto segue: “Abbiamo aperto That’s No Moon con una visione singolare, ovvero quella di creare storie e personaggi indimenticabili che si estenderanno oltre il nostro mezzo. Sono orgoglioso di condividere questa ambizione con un team di creatori così talentuosi e i nostri incredibili partner di Smilegate.“