Ex sviluppatore di Age of Empires ritiene che gli RTS non si stiano evolvendo

Dave Pottinger, veterano sviluppatore di giochi strategici in tempo reale (RTS) come Age of Empires (gioco acquistabile su Instant Gaming) e Halo Wars, ha criticato la mancanza di innovazione nel genere negli ultimi 20 anni. In un'intervista a Videogamer per promuovere il suo nuovo progetto, Pottinger ha affermato che gli RTS di oggi seguono ancora le stesse regole di due decenni fa.

Secondo Pottinger, il timore di alienare i fan ha spesso frenato l'innovazione. "Ci sono stati momenti nella serie Age of Empires in cui abbiamo osato troppo", ha rivelato. "Abbiamo dovuto rimuovere elementi molto innovativi, come il combattimento basato sulle formazioni in Age of Empires 3, perché temevamo di allontanare troppi fan storici."

Per rompere questa stagnazione, Pottinger sta lavorando a Project Citadel con il suo nuovo studio Last Keep. Il gioco mira a innovare il genere combinando elementi roguelike e spaziali con mappe procedurali.

Project Citadel (qua il video di presentazione) si propone di rinnovare la formula RTS tradizionale introducendo diversi elementi innovativi:

Ambientazione spaziale con mappe generate proceduralmente

Elementi roguelike come la morte permanente

Una "mappa strategica a turni"

Abilità speciali basate sulla mira del giocatore

Una campagna con una trama che si svela gradualmente

Il gioco metterà i giocatori nei panni di un comandante in missione per liberare un settore spaziale dal dominio dei Voltari. Un'interessante meccanica permetterà alla nave madre e all'equipaggio di rigenerarsi ai confini dello spazio nemico dopo ogni sconfitta.

Project Citadel verrà lanciato inizialmente in accesso anticipato su Steam, con la campagna completa già giocabile. Gli sviluppatori prevedono di espandere il gioco con nuove fazioni, unità e contenuti basati sul feedback della community.

L'approccio di Pottinger riflette una crescente consapevolezza della necessità di rinnovamento nel genere RTS. Nonostante alcuni recenti tentativi di revival, molti ritengono che il genere abbia bisogno di una vera e propria rivoluzione per tornare ai fasti del passato.

Se Project Citadel riuscirà nel suo intento innovativo, potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di giochi strategici in tempo reale. Per ora, i fan del genere possono solo attendere con curiosità per vedere se questo ambizioso progetto sarà in grado di scuotere le fondamenta di un genere che ha disperatamente bisogno di nuove idee.