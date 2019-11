Ex sviluppatori di Skyrim, Fallout 3 e Mass Effect aprono un nuovo studio

Alcuni ex sviluppatori di Skyrim, Mass Effect 3, Fallout 3 e Sleeping Dogs si sono riuniti per creare un nuovo studio di sviluppo.

Alcuni ex sviluppatori e creatori di Mass Effect 3, The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 3 si sono uniti per creare un nuovo studio chiamato Brass Lion Entertainment. Lo studio è stato annunciato in un articolo del sito Medium scritto proprio dall’ex dipendente di Bioware Manveer Heir, che lo definisce uno “studio di intrattenimento vario e inclusivo”. Heir ha continuato affermando che i lavori per la creazione e il reclutamento per questo studio sono iniziati nel 2017.

Brass Lion Entertainment si concentrerà sulla “creazione di universi originali, incentrati su personaggi e storie che richiamano la cultura Afro-Latina” che il team ritiene riempirà un vuoto necessario nel panorama dell’intrattenimento di oggi.

Gli altri membri fondatori di Brass Lion sono Bryna Dabby Smith, che ha lavorato a Sleeping Dogs di Square Enix, e Rashad Redic, ex Bethesda, che in passato ha lavorato su Fallout 3 e The Elder Scrolls V: Skyrim. Il team sta cercando di riunire la propria esperienza collettiva per creare “franchise che possano prendere forma in videogiochi, film, TV, fumetti, romanzi, podcast e altre media d’intrattenimento”.

L’annuncio della creazione di Brass Lion Entertainment è arrivato anche con l’annuncio del loro primo gioco, Corner Wolves. “Corner Wolves è un universo immaginario ambientato ad Harlem a metà degli anni ’90, dove Jacinte, una giovane afro-latina, intraprende una missione per trovare l’assassino di suo padre”. Il gioco sarà scritto da Evan Narcisse (autore del fumetto Rise of the Black Panther) e avrà la direzione musicale di Just Blaze, che ha lavorato con artisti del calibro di Drake, Jay-Z e Kendrick Lamar. Siete curiosi di vedere all’opera questo nuovo studio? Diteci la vostra.