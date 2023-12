Exoborne | Anteprima, un FPS dove la Natura è tutto

Tra i svariati nuovi titoli svelati per la prima volta durante i The Game Awards di questa notte vi è Exoborne, uno sparatutto tattico open-world che catapulta i giocatori nel cuore di un'America post-apocalittica, dove forze estreme della natura hanno plasmato il paesaggio e scatenato il caos. Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di avere un assaggio dell'opera sviluppata da Sharkmob e pubblicata da Level Infinite in un'anteprima hands-off, per cui in questo articolo vi racconteremo ciò che sappiamo e ciò che ci aspettiamo dal titolo.

L'imprevedibile forza della Natura

Dopo il crollo globale e il fallimento del Progetto Rebirth, l'umanità si trova sull'orlo nel mondo apocalittico di Exoborne. In questo implacabile campo di battaglia, i giocatori devono navigare tra minacce in continua evoluzione, eventi pubblici e rischiose missioni, creando la propria storia. L'elemento distintivo dell'opera, notabile sin dai primi frame del trailer, è il gameplay dinamico e ricco di imprevedibilità: durante le partite dovrete fare continuamente i conti con il caos elementale scatenato nel mondo, sopravvivendo a eventi atmosferici devastanti e imparando a gestire al meglio ogni situazione.

Nonostante ciò, tornado e tempeste non solo rappresentano minacce mortali, ma offrono anche opportunità per bottini straordinari. I giocatori devono, infatti, valutare i rischi e i premi, decidendo se affrontare le intemperie frontalmente o utilizzarle strategicamente in combattimento. In tal senso, il gioco promuove la creatività consentendo persino di lanciare nemici nelle tempeste, sfruttare la verticalità delle mappe e sfruttare la potenza grezza della natura.

L'Exo-Rig

Al centro della sopravvivenza in Exoborne c'è l'Exo-Rig, una potente armatura che potenzia sia i movimenti che i combattimenti; per esempio, si potrà utilizzare un rampino per attraversare paesaggi verticali oppure paracadutarsi nella mischia senza morire dai danni da caduta. Inoltre, gli Exo-Rig permettono anche di canalizzare le forze della natura, aggiungendo profondità al gameplay e possibilità di personalizzazione al personaggio e allo stile di gioco.

Essendo principalmente un gioco PvP, in Exoborne saranno continuamente presenti eventi pubblici e missioni che aumenteranno la posta in gioco, offrendo ai giocatori sfide diverse e un gameplay diversificato a ogni sessione. Una caratteristica peculiare del gioco, poi, è la possibilità di compiere decisioni alla fine di ogni partita, plasmando la narrazione e modificando il nostro Exo-Rig solo in quelle occasioni.

Insomma, Exoborne sembra essere uno sparatutto promettente grazie alla sua miscela unica di gameplay tattico, ambienti dinamici e profondità narrativa. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori notizie in merito, soprattutto per quanto concerne la data d'uscita, per ora sconosciuta. Sappiamo, invece, che verrà rilasciato sia su PC che su console e che è stato sviluppato con Unreale Engine 5, per cui ci possiamo aspettare un comparto tecnico di ottimo livello.