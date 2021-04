F1 2021 raggiunge i 120 FPS su nex-gen, svelati i requisiti PC

Mentre la stagione 2021 del campionato mondiale di Formula 1 ha preso il via qualche settimana fa, gli amanti dello sport motoristico con le monoposto non vedono l’ora di poter sfrecciare sui circuiti virtuali su F1 2021. Manca ancora qualche mese all’uscita del gioco ufficiale della competizione, ma per allietare l’attesa sono stati scovati in rete alcune informazioni molto importanti per tutti coloro che vorranno acquistare il gioco fin dal day one.

I primi dettagli emersi online sono stati sottolineati in queste ore anche da diversi appassionati, i quali stanno facendo notare come all’interno della pagina dedicata a F1 2021 sull’Xbox Store sia evidenziato come il titolo raggiungerà i 120 FPS su console di nuova generazione. Per quanto riguarda la versione PC, invece, il gioco di Codemasters sarà in grado di supportare il Ray Tracing, funzionalità che, per il momento, non è ancora stata confermata su console.

A queste nuove informazioni vanno ad aggiungersi anche i vari requisiti PC, i quali sono stati ufficializzati proprio di recente poco dopo che è arrivato l’annuncio ufficiale. I requisiti richiesti per giocare e per godere al meglio questa nuova iterazione motoristica non sono esagerati, e siamo sicuri che permetteranno ad un’ampia fetta di appassionati di poter giocare al meglio una nuova stagione F1 virtuale.

F1 2021: requisiti minimi

Processore: Intel Core i3 2130/ AMD FX 4300

Scheda video: NVIDIA GTX 950 / AMD R9 280; con ray tracing: RTX 2060 / RX 6700 XT

Memoria: 8 GB di RAM

Spazio richiesto: 80 GB

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

F1 2021: requisiti consigliati

Processore: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

Scheda video: NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590; con ray tracing: RTX 3070 / RX 6800

Memoria: 16 GB di RAM

Spazio richiesto: 80 GB

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Vi ricordiamo, infine, che F1 2021 uscirà il prossimo 16 luglio 2021 sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.