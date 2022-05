F1 22 di Codemasters ha ricevuto un nuovo trailer che mostra il Miami International Autodrome, uno dei nuovi circuiti inclusi quest’anno. Ma, mentre il precedente video riguardava le varie curve e le zone DRS della pista, il nuovo trailer è un “Hot Lap” che mostra il punto di vista della star di copertina Charles Leclerc. Il video mostra, appunto, il pilota sfrecciare sulla sua Ferrari F1-75 in quello che è il giro più veloce possibile nel circuito.

La distanza totale di gara è di 308,37 chilometri mentre la velocità massima raggiunta da Leclerc è di 320km/h raggiunti nel rettilineo finale con l’ausilio del DRS. Nel complesso la pista si presenta bene e la sensazione di velocità è incredibile come sempre, soprattutto se si dispone di una buona postazione per il volante. Il circuito, che ospiterà il prossimo gran premio di Formula Uno in programma per domenica 8 maggio 2022, è recentemente stato presentato proprio da Codemaster su F1 22. Nella nostra anteprima, trovate tutte le impressioni del nostro provato relative alla fedeltà strutturale del circuito e alle sensazioni restituite in game.

Nel video rilasciato da Codemaster, vediamo appunto Charles Leclerc percorrere l’autodromo di Miami in quello che, di fatto, è un giro perfetto su F1 22. La partenza è lanciata, dunque la Ferrari si trova già a velocità massima e il video è correlato di tutti i dati relativi a percorrenza, velocità e traiettoria riportati in precedenza. La pista, inoltre, è sgombra da altre vetture proprio per evitare intoppi che potrebbero rallentare la monoposto.

In uscita il 1° luglio, F1 22 sarà disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Inoltre, i bonus di preordine per la Champions Edition offrono tre giorni di accesso anticipato ai giocatori. Nonostante in questo capitolo della serie la modalità Storia sia scomparsa, la versione di quest’anno introduce F1 Life che, simulando la vita di un pilota, permette ai giocatori di sbloccare diversi vestiti, accessori e lussuose supercar con cui correre.