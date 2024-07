Passa a F1 24: la versione PS5 in offerta con uno sconto del 30%

Se ogni anno aspettate con impazienza il nuovo capitolo di Formula 1 ma per qualche motivo non avete ancora avuto l'opportunità di acquistare F1 24, oggi avete davanti un'ottima occasione. Il titolo per PS5 è disponibile su Amazon a soli 55,99€, un prezzo mai visto prima per questo gioco di corse, nonostante si tratti della Standard Edition.

EA SPORTS F1 24 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Quest titolo rappresenta l'acquisto ideale per tutti gli appassionati di Formula 1 che desiderano immergersi in un'esperienza di gioco di corsa realistica e dinamica. Grazie all'introduzione dell'inedita modalità Carriera Pilota, i giocatori hanno la possibilità di gareggiare nei panni degli attuali piloti di F1, sperimentando un nuovo sistema di riconoscimenti che tiene traccia dei loro successi nel corso di più stagioni.

Le nuove caratteristiche, quali le riunioni segrete, le rivalità multi-stagione e le autentiche battute dei piloti tratte dalle vere comunicazioni di F1, offrono una profondità e un'immersione senza precedenti nel mondo delle corse. Gli appassionati di simulazione di guida troveranno inoltre irresistibile l'aggiornamento alla fisica e alla guida, che garantisce un'esperienza di guida autentica e coinvolgente.

La guida dinamica di F1 24 introduce un avanzato sistema cinetico delle sospensioni, modelli delle gomme migliorati, una simulazione aerodinamica più dettagliata, nonché opzioni di assetto vettura ampliate, consentendo ai giocatori di vivere la tensione e l'emozione delle vere corse di F1. Con un prezzo attuale di 55,99€, EA SPORTS F1 si rivela quindi un acquisto imperdibile per gli enthusiast del genere.

