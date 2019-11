Facebook acquista lo studio di sviluppo che ha creato Beat Saber

Nelle scorse ore Facebook ha annunciato di aver acquistato Beat Games, la software house che ha sede a Praga e che ha sviluppato Beat Saber, l’apprezzatissimo titolo ritmico musicale per Realtà Virtuale. Il team si andrà ad unire ad Oculus Studio, altro team acquisito da Facebook nel 2014.

La compagnia americana al momento non ha rilasciato ulteriori informazioni in merito ai termini di acquisizione, tuttavia la società ha speso alcune parole per aggiornare gli utenti del gioco su tutte le piattaforme supportate, tra cui Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive, Valve Index, e caschi VR per Windows. Mike Verdu, direttore dei contenuti AR / VR di Facebook, ha dichiarato che Beat Games “continuerà a distribuire contenuti e aggiornamenti per Beat Saber su tutte le piattaforme attualmente supportate”.

Per quanto riguarda le mod del gioco, che sono una parte importantissima dell’esperienza su PC, PlayStation VR e Oculus Quest, Verdu ha dichiarato: “Capiamo e apprezziamo il valore aggiuntivo conferito dalle mod ad un gioco come Beat Saber quando queste vengono sviluppate in maniera legale e rispettando le nostre regole. Per questo siamo intenzionati a fare del nostro meglio per preservare il valore che le mod aggiungono. Nel recente aggiornamento delle nostre politiche, abbiamo specificato il modo nel quale gli sviluppatori possono utilizzare a proprio vantaggio la developer mode, che abbiamo pensato proprio per dare vita a nuove idee di gioco. Non supportiamo in alcun modo la pirateria o le mod illecite, incluse quelle che infrangono i diritti di IP di terze parti o contengono codice malevolo.”

Al momento non siamo a conoscenza del futuro di Beat Games e non sappiamo se dopo l’acquisizione da parte di Facebook il team si concentrerà anche a nuove esperienze al di fuori di Beat Saber. Non ci resta che aspettare nuove informazioni da parte di Facebook. Cosa pensate di Beat Saber? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.