Fall Guys arriverà più tardi su console Xbox e Switch

L’arrivo della sesta stagione di Fall Guys: Ultimate Knockout su PC, PS4 e PS5 ha portato gli utenti a chiedersi dove fossero finite le versioni per Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch del gioco. D’altronde, come tutti ben sappiamo, erano previste per il 2021 ma purtroppo non sarà così. Mediatonic ha infatti ufficializzato il rinvio delle nuove versioni del gioco, sfruttando il suo sito ufficiale.

In un post sul blog lanciato nelle ultime ore, Mediatonic ha annunciato il posticipo delle versioni Xbox e Nintendo Switch di Fall Guys. “Sappiamo che siete molto contenti per l’arrivo del gioco sulle console Nintendo e Microsoft. Ci sono state diverse speculazioni in merito al lancio in contemporanea con la nuova stagione, ma non sarà così. Grazie per essere pazienti con noi”, ha spiegato Mediatonic. La possibilità di vedere il gioco su nuove console all’alba della sesta stagione era in effetti circolata negli ultimi giorni, ma il team di sviluppo ha voluto mettere a tacere i vari rumor.

Ora, sempre stando al post sul blog, la software house ha deciso di spostare la finestra di lancio di Fall Guys su console Xbox e Nintendo Switch al 2022. “Resta una nostra priorità portare il titolo su altre piattaforme e vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori dettagli in merito”, conclude il team di sviluppo.

Impossibile, almeno allo stato attuale, riuscire ad ottenere una data di uscita più chiara. Al momento Fall Guys è dunque previsto su Xbox e Nintendo Switch con un generico 2022. Nel mentre, se possede già il gioco, vi invitiamo a dare uno sguardo ai nuovi contenuti della stagione 6: potete trovarli comodamente riassunti inquesto articolo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.