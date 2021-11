Fall Guys, una superstar sarà la protagonista della prossima skin

Esattamente come Fortnite, anche Fall Guys vive grazie alle skin e alle aggiunte, oltre che i Battle Pass. Nel corso di questo primo anno di vita, Mediatonic è riuscita ad instaurare collaborazioni proficue con Sony, InnerSloth ed Epic Games e anche la nuova skin in arrivo questo venerdì è sicuramente molto, molto interessante e mette al centro una nota casa di produzione di videogiochi con sede in Giappone.

Come riportato dall’account Twitter ufficiale del gioco, infatti, a breve i giocatori di Fall Guys potranno acquistare la nuova skin di Knuckles, introdotta insieme a SEGA per celebrare i 30 anni di attività del franchise di Sonic. Come al solito, Mediatonic distribuirà l’oggetto cosmetico in due parti: quella superiore e quella inferiore. Entrambe saranno disponibili a partire dal 12 novembre e saranno vendute al prezzo di 11.000 Kudos, la valuta virtuale del gioco che si guadagna vincendo partite e superando più round possibili del Battle Royale.

A differenza di altri eventi speciali, come ad esempio l’introduzione della skin di Godzilla (o Gojira, se preferite il nome “originale”), questa volta Fall Guys osptierà Knuckles solamente per un periodo ddi tempo molto limitato. La skin sarà infatti in vendita a partire da questo venerdì (ovvero il 12 novembre 2021) e resterà a disposizione per l’acquisto solamente fino a domenica 14 novembre 2021. Circa 72 ore dunque per potersi portare a casa il nuovo cosmetico: si tratta di un pezzo decisamente raro nell’ecosistema del gioco, poiché come da tradizione tutte le skin di terze parti non vengono praticamente mai riproposte.

Se foste interessati alla skin di Knuckles in Fall Guys, poco più sopra trovate il video che la presenta in tutta la sua bellezza. Se non avete Kudos e dubitate di poter riuscire ad accumularne 22.000, non preoccupatevi: lo store in game del gioco infatti vi consente, con valuta reale, di poterne acquistare a iosa senza praticamente nessun limite.