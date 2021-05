Fall Guys, inutile l’avvertimento: il codice sorgente finisce su Steam

L’ultimo aggiornamento di Fall Guys ha prodotto un risultato decisamente negativo per Mediatonic. Nel corso dei primi minuti, infatti, oltre all’ultimo update di Mid-Season della nuova stagione del simpatico titolo in salsa Battle Royale è stato pubblicato anche il codice sorgente. Una situazione decisamente scomoda per il team di sviluppo, che si è trovato costretto a tirare giù il tutto in pochi secondi ma che ha anche strappato qualche risata amara a causa di una particolare frase inserita nello scrigno che custodisce il codice sorgente.

Il codice sorgente di Fall Guys era infatti all’interno di una cartella. Una cartella chiamata con un nome decisamente ironico considerando il risultato finale. L’intera stringa di testo era infatti “BackUpThisFolder_butDontShipItWithYourGame”, che tradotto suona come un “Fai un backup della cartella ma non pubblicarla con il gioco”. Inutile dire che il pasticcio in casa Mediatonic, nonostante questa piccola amara risata, sia piuttosto grave. Il codice sorgente è stato sì eliminato in pochissimo tempo ma qualcuno potrebbe essere riuscito a metterci mano senza troppi problemi, aprendo così la possibilità allo sviluppo di nuovi cheat.

Fall Guys è un titolo giocabile online, che basa tutta la sua esperienza di gioco esclusivamente sul fattore online. La possibilità che nuovi cheat possano essere sviluppati grazie al codice sorgente è davvero molto, molto alta. Il pericolo, insomma, è dietro l’angolo e la speranza di tutti è che il codice non sia finito nelle mani sbagliate. Sappiamo tutti quanto al giorno d’oggi sia praticamente complesso riuscire a contrastare tutti i vari bari che si affacciano nelle community.

Il problema dei cheat è tra l’altro molto diffuso: oltre al possibile pericolo su Fall Guys, anche Call of Duty Warzone è stato travolto da questa piaga. Tanto che gli sviluppatori si sono rivelati essere distrutti da quanto i cheater stiano inquinando il loro lavoro migliore, come vi avevamo riportato a questo indirizzo.