La presenza degli alieni è una costante in diversi videogiochi. Che siano i semplici easter egg di Rockstar Games, che ha inserito gli extra terresti come easter egg persino in Red Dead Redemption 2 oppure veri e propri protagonisti di una storia, è innegabile come gli omini verdi siano uno dei punti di forza di sceneggiatori e lavoratori dell’industria. Anche Bethesda non ne ha mai nascosto l’esserne “fan”, ma in Fallout 4 si è limitata a un semplice encounter. A distanza di sette anni dal lancio, finalmente un modder è però riuscito a colmare questa assenza.

Chiamata Zetans, la mod aggiungere un nuovo nemici, appunto gli alieni di Zeta Reticuli e delle nuove armi. Non si tratta di un incontro una tantum, ma di una vera e propria “fazione” inedita e decisamente minacciosa. Il modder si è occupato di modellare personalmente i vari alieni, così come di integrarli all’interno della storia. Il risultato è decisamente uno dei più avvicinenti che abbiamo mai visto nel panorama della mod ed è sicuramente interessante per un’opera di questo genere.

Zetans non sarà probabilmente la mod più originale di sempre, né la più completa. Resta però una piacevole aggiunta all’esperienza open world di Fallout 4. Se foste interessati a scaricare la mod, vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale su Nexus, dove trovarete tutte quante le indicazioni sull’installazione e ovviamente una serie di screenshot che mostrano cosa sarà presente all’interno del gioco. La pagina è raggiungibile a questo indirizzo.

Fallout 4 è l’ultimo capitolo del franchise, se escludiamo Fallout 76, “spin-off” multiplayer. Il quinto capitolo della serie si farà prima o poi, ma al momento tutti gli sforzi di Bethesda sono incentrati esclusivamente su Starfield, il primo gioco di Bethesda originale dopo oltre vent’anni, tutti quanti passati tra Elder Scrolls e appunto la serie post apocalittica ambientata nella Zona Contaminata.