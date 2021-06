Fallout London: la fantastica mod ci porta in una Londra post apocalittica

La community dei modder, spesso e volentieri, ci propone delle produzioni davvero molto interessanti. Tra i giochi che vengono spesso “presi di mira” dai vari modder, le opere targate Bethesda hanno sempre attirato molto frequentemente appassionati di ogni tipo. Basti pensare a Skyrim, e quanto ancora dopo 10 anni, sia uno dei titoli con più mod sulla piazza. Anche Fallout però non è da meno, e proprio a proposito dell’IP post apocalittica, in questi giorni un gruppo di modder ha svelato il proprio fantastico lavoro.

La mod in questione si chiama Fallout London, e come è facilmente comprensibile ci porta a visitare una capitale inglese devastata. Il team di modder che sta lavorando a questa produzione descrive la propria opera come un enorme progetto che non avrà nulla da che invidiare alle varie espansioni dei giochi principali della saga proposti da Bethesda. Qualche giorno fa è stato rilasciato anche un video, che mette in mostra tutto il grande potenziale di questo progetto fan-made per Fallout 4.

Il lavoro svolto finora da questi ragazzi sembra estremamente impressionante. Molti dei monumenti più iconici della capitale inglese hanno subito un restyling in pieno stile Fallout, tra cui il Tower Bridge, Buckingham Palace, la Cattedrale di St. Paul e persino la BT Tower. L’atmosfera che si respira all’interno di questa mod è già fortemente palpabile, e ci permette di dare un bello sguardo a vari spezzoni della mappa di gioco londinese.

La grandezza della mod in questione sembra essere comparabile al Commonwealth della versione base di Fallout 4, e i giocatori saranno in grado di esplorare liberamente tutti i maggiori quartieri di Londra. Dal trailer sembra che questo progetto sia assolutamente da tenere d’occhio e non vediamo l’ora di vedere qualcosa di più a riguardo.