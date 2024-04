Fallout: London non verrà messo all'angolo dall'aggiornamento next-gen di Fallout 4

La community di Fallout è in pieno fermento con l'annuncio dell'aggiornamento next-gen di Fallout 4, fissato per il prossimo 25 aprile. Tuttavia, la domanda che molti si sono posti è: cosa succederà alla mod Fallout: London, prevista solo due giorni prima?

Il Team FOLON, responsabile della mod, sembra essere già al lavoro su una strategia per affrontare l'ovvio impatto che l'aggiornamento di Fallout 4 potrebbe avere sulla loro creazione.

Dean 'Prilladog' Carter, capo del progetto di Fallout: London, ha rilasciato una dichiarazione tramite il server Discord della mod, spiegando che il team è consapevole della situazione e sta valutando le migliori azioni da intraprendere.

Sebbene i dettagli precisi del piano non siano stati ancora svelati, il team FOLON pubblicherà un video sabato 13 aprile, per annunciare le loro decisioni e presentare le misure adottate in risposta alle circostanze attuali.

Carter ha chiesto pazienza alla community, assicurando che il team sta lavorando per affrontare la questione nel miglior modo possibile.

Tuttavia, l'annuncio è stato accompagnato da una nota contenente un chiaro avvertimento contro minacce, o molestie, verso gli sviluppatori del team o i membri di Bethesda, le quali verranno affrontate con la rimozione immediata dal server.

Per comprendere l'importanza di Fallout London, basta guardare alla sua descrizione ufficiale. Si tratta di una mod ambiziosa, grande quanto un DLC ufficiale di Bethesda e realizzata da oltre 50 persone suddivise in differenti dipartimenti.

Fallout: London trasporterà i giocatori nell'ambiente post-apocalittico di Londra, offrendo un'esperienza di gioco completamente nuova e permettendo di esplorare liberamente 15 quartieri di Londra. La mod promette di esplorare la cultura europea e la storia prebellica britannica, offrendo una prospettiva unica e affascinante del mondo di Fallout.

La serietà del progetto è indubbiamente evidente ed è stata rimarcata dal desiderio del team di sviluppo di diventare una vera e propria software house a tutti gli effetti e con oltre 50 persone a lavorare su una mod di questa portata, non dubitiamo che, se il prodotto risulterà valido, FOLON potrebbe presto diventare un nome da tenere d'occhio.