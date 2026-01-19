Rockstar Games ha deciso di permettere a un fan malato terminale di provare in anteprima esclusiva Grand Theft Auto 6, il titolo più atteso degli ultimi anni, previsto ora per novembre 2026. La vicenda è emersa grazie a un appello pubblico su LinkedIn che ha commosso sviluppatori e giocatori di tutto il mondo.

Anthony Armstrong, sviluppatore presso gli studi Ubisoft di Toronto, aveva lanciato circa un mese fa un accorato messaggio rivolto ai colleghi di Rockstar. L'obiettivo era aiutare un membro della sua famiglia, malato di cancro da anni, che aveva appena ricevuto una prognosi devastante: tra i sei e i dodici mesi di vita. Nel caso più ottimistico, questa persona avrebbe potuto sopravvivere giusto fino al mese del lancio del gioco, senza però riuscire a giocarlo.

Nel suo post, poi rimosso da LinkedIn, Armstrong spiegava che il suo familiare è un appassionato di lunga data della serie GTA e vive a pochi passi dagli studi Rockstar di Oakville. La richiesta era chiara: organizzare una sessione di prova esclusiva del gioco, anche firmando tutti gli accordi di riservatezza necessari per proteggere i segreti dello sviluppo. Armstrong si dichiarava perfettamente consapevole della necessità di mantenere il più stretto riserbo su un progetto di tale portata in questa fase.

La risposta non si è fatta attendere. Dopo alcune settimane, lo sviluppatore ha potuto comunicare che nientemeno che il CEO di Take-Two Interactive, la società madre di Rockstar, si era fatto avanti personalmente. Il team attendeva solo di essere ricontattato da Rockstar per discutere i dettagli dell'iniziativa. Armstrong ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che avevano mostrato supporto, condiviso il messaggio e contattato i propri conoscenti nell'industria.

L'epilogo è arrivato con un ultimo aggiornamento conciso ma eloquente: dopo aver parlato con Rockstar, Armstrong ha annunciato di aver ricevuto ottime notizie, pur non potendo rivelare ulteriori dettagli. Il ringraziamento finale, "dal profondo del cuore", lascia intendere che la richiesta sia stata accolta e che il fan possa effettivamente vivere questa esperienza prima della fine.