Avatar di Ospite DB_Chief #227 0
0
beh almeno una bella notizia in mezzo a tanta tristezza
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Lag Hero #530 0
0
ma quindi l'ha già provato o stanno ancora organizzando?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
Il lato che non mi piace è che ha potuto farlo solo perchè è parente di una persona dell'ambiente.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.