Il FANATEC Gran Turismo DD Pro è ora disponibile su Amazon a 599,95€ invece di 799€, con uno sconto del 25%. Questo set completo con licenza ufficiale PlayStation include volante, base Direct Drive da 5 Nm con tecnologia FluxBarrier e pedali, perfetto per gli appassionati di sim racing su PS5, PS4 e PC. Risparmiate 199€ su questo sistema di simulazione professionale, progettato in collaborazione con Polyphony Digital e dotato di display OLED integrato.

Gran Turismo DD Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il FANATEC Gran Turismo DD Pro è la scelta ideale per gli appassionati di simulazione di guida che desiderano un'esperienza realistica su PlayStation 5, PS4 e PC. Questo set completo si rivolge sia ai giocatori intermedi che vogliono fare il salto di qualità dal volante entry-level, sia ai simracer esperti che cercano un sistema Direct Drive accessibile senza compromessi sulla qualità. Con il suo servomotore Direct Drive da 5 Nm e la tecnologia brevettata FluxBarrier, vi garantisce un feedback di guida preciso e lineare, fondamentale per chi compete online o cerca di migliorare i propri tempi sul giro. La licenza ufficiale Gran Turismo e il design curato da Polyphony Digital lo rendono perfetto per chi gioca principalmente su console PlayStation.

Questo volante soddisfa l'esigenza di realismo e precisione grazie al sistema a trasmissione diretta, che elimina le cinghie tipiche dei volanti più economici offrendo sensazioni autentiche dal tracciato. Il raffreddamento passivo in alluminio assicura sessioni di guida prolungate senza surriscaldamenti, ideale per maratone di gare o allenamenti intensivi. La possibilità di upgrade futuro con il Boost Kit 180 (fino a 8 Nm) vi permette di iniziare con una configurazione già eccellente e potenziarla quando vorrete spingervi oltre. Con uno sconto del 25%, rappresenta un'opportunità concreta per entrare nel mondo del Direct Drive a un prezzo più accessibile rispetto ai 799€ originali.

Il FANATEC Gran Turismo DD Pro è un sistema di sim racing completo con licenza ufficiale PlayStation che integra un servomotore Direct Drive da 5 Nm con tecnologia FluxBarrier brevettata. La base in alluminio con dissipazione passiva garantisce prestazioni costanti, mentre il volante da 280 mm progettato da Polyphony Digital offre impugnatura in gomma, display OLED e RevLED per un'esperienza immersiva su PC, PS5 e PS4.

Vedi offerta su Amazon