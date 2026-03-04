Su Amazon è disponibile il Gimars RGB con ricarica wireless da 15W, un mouse pad XXL 800x300mm dotato di 10 modalità di illuminazione RGB e superficie microtesturizzata premium. Compatibile con i principali smartphone Qi, offre ricarica rapida fino a 15W. La base in gomma antiscivolo da 4mm garantisce stabilità totale sulla scrivania. Disponibile a soli 26,79€ invece di 33,18€, con uno sconto del 19%.

Tappetino RGB con ricarica wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Gimars RGB con Ricarica Wireless è la scelta ideale per i gamer appassionati e per chi trascorre molte ore davanti al PC, sia per il gioco che per il lavoro. Con le sue dimensioni extra-large 800x300mm, copre l'intera area della scrivania, garantendo spazio sufficiente per tastiera e mouse. Le 10 modalità di illuminazione RGB personalizzabili creano un'atmosfera coinvolgente, mentre la superficie in microtessuto ad alta densità assicura un tracciamento preciso per qualsiasi tipo di mouse, perfetto per i generi FPS e MOBA.

Questo tappetino soddisfa anche chi cerca praticità quotidiana: la funzione di ricarica wireless da 15W permette di ricaricare smartphone compatibili iOS e Android direttamente dalla scrivania, eliminando cavi inutili. La base in gomma antiscivolo da 4mm mantiene il pad stabile durante le sessioni più intense, mentre la superficie impermeabile lo rende facile da pulire. Attualmente disponibile su Amazon a 26,79€ invece di 33,18€, con uno sconto del 19%, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole un setup funzionale e dall'estetica curata.

