Gli SteelSeries Arctis GameBuds per PlayStation sono ora disponibili su Amazon a un prezzo imperdibile. Con uno sconto del 29%, li troverete a soli 127,99€ invece di 179,99€. Questi auricolari wireless offrono connessione 2,4 GHz e Bluetooth 5.3, ANC ibrido a 4 microfoni, suono spaziale a 360° e una batteria da 40 ore con ricarica wireless Qi.

SteelSeries Arctis GameBuds, chi dovrebbe acquistarli?

Gli SteelSeries Arctis GameBuds per PlayStation sono la scelta ideale per i giocatori PS5 e PC che desiderano un'esperienza audio immersiva senza i vincoli dei classici headset. Grazie alla connessione wireless a 2,4 GHz e al Bluetooth 5.3, questi auricolari si adattano perfettamente a chi passa frequentemente dal gaming su console all'utilizzo mobile, soddisfacendo l'esigenza di versatilità e continuità di utilizzo in ogni contesto.

Con la riduzione attiva del rumore ibrida a 4 microfoni, il suono spaziale a 360° e oltre 100 preset audio dedicati a PS5, questi GameBuds soddisfano le esigenze dei giocatori più esigenti che cercano il massimo dettaglio sonoro. La batteria da 40 ore con custodia di ricarica Qi wireless e la resistenza all'acqua IP55 li rendono perfetti anche per chi gioca in mobilità. Attualmente disponibili a 127,99€ invece di 179,99€, con uno sconto del 29%, rappresentano un'opportunità eccellente per chi vuole investire in qualità audio senza compromessi.

I SteelSeries Arctis GameBuds per PlayStation sono auricolari true wireless con connessione 2.4GHz e Bluetooth 5.3, ANC ibrido a 4 microfoni, suono spaziale a 360° e resistenza all'acqua IP55. La batteria garantisce fino a 40 ore con custodia di ricarica wireless Qi.

