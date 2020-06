I migliori accessori per fare video su Youtube | Giugno 2020

Quali sono i migliori accessori per fare video su Youtube? Con l’avvento di internet e del digitale, sono nate altre forme di lavoro, alcune di queste prima impraticabili se non con aziende specializzate. Un esempio assoluto è chiaramente il montaggio video, esploso del tutto grazie alla piattaforma Google e alla vastissima distribuzione di software quali Premiere o Sony Vegas. In questa guida vi suggeriremo infatti i migliori accessori per YouTube, così da prepararvi al meglio e fornirvi tutti i consigli per cominciare. Tenete però a mente che le competenze richieste non sono poche e che quindi molti degli strumenti che vi andremo a consigliare richiederanno specifiche abilità che potreste non avere. Detto ciò, cominciamo subito con i consigli.

I migliori accessori per fare video su YouTube

Microfono

Ancor prima di munirvi di un’ottima telecamera in grado di acquisire ad altissima qualità, è fondamentale non tralasciare l’audio, il suono della vostra voce. Nella precedente guida dedicata ai migliori accessori per lo streaming vi abbiamo consigliato l’acquisto di un microfono Yeti che, anticipiamo già, andrebbe assolutamente bene anche in questo caso. Il modello è infatti di pregevolissima fattura e, non a caso, è diventato uno dei più richiesti e venduti di sempre, merito di un design semplice e pulito, di un setup veloce e di facile comprensione. È però un microfono da tavolo, quindi poco adatto per tipologie di video quali Vlog o simili. Per cui, se il vostro unico scopo è quello di riprendervi mentre giocate o, perché no, di registrare i vostri video sempre da seduti e dalla vostra postazione, l’oggetto è perfetto; in alternativa, potreste voler registrare dei video in giro e non utilizzare il microfono interno di alcune videocamere o del vostro cellulare. Ecco, in questo caso è consigliato l’acquisto di un microfono piccolo e da agganciare al proprio vestiario. È il caso di suggerirvi questo device Lavalier di Rode, utilissimo da portare in giro e pensato principalmente per essere utilizzato con smartphone e reflex. Poco da ridere sul design, costruito con ottimi materiali e già dotato di filtro anti-pop; è resistente persino all’acqua.

Un acquisto praticamente perfetto per chi ama filmarsi in viaggio e in movimento.

Accessori per fare video su Youtube: Videocamera

Una volta acquistato il microfono, è il momento di pensare a come poter migliorare la qualità dei video procurandosi una buona camera. Premessa: anche in questo caso l’acquisto dipende da esigenze diverse, che ricordiamo possano spaziare tra tantissimi casi. Tuttavia, qualora voleste riprendervi in movimento e realizzare dei video vlog, in vostro aiuto c’è Sony con la sua nuova camera ZV-1, dispositivo venduto ad un prezzo inferiore di 1000 euro e capace di effettuare registrazioni in 4K. Eccezionali, poi, le sue dimensioni estremamente ridotte, il fatto che sia già dotata di un buon microfono integrato o che abbia un autofocus veloce e sempre preciso.

È tuttavia necessaria per la registrazione di un gameplay laddove la vostra faccia è racchiusa all’interno di una miniatura per lasciar spazio al gioco? Assolutamente no, a meno ché non siate muniti di tantissimo budget ed avete come obiettivo quello di proporre registrazioni di qualità elevatissima, magari per enfatizzare al meglio tutte le sequenze di zoom in sul vostro volto. Qualora non rientriate in questa cerchia, è forse il caso di ripiegare sulla sempre ottima webcam Logitech: il modello C920. Ve l’abbiamo infatti già consigliata nella scorsa guida dedicata agli streamer e, qualora dobbiate semplicemente riprendervi mentre giocate, è il caso di riproporvela; la trovate a poco di più di 100 euro. Uno dei migliori accessori per fare video su Youtube.

Accessori per fare video su Youtube: Set di luci

È vero, avendo stavolta a che fare direttamente con il montaggio video, si ha modo di agire in post-produzione migliorando la godibilità dell’immagine, la sua illuminazione, magari aggiungendo qualche filtro. Una buona illuminazione di partenza è però fondamentale averla, e procedere con l’acquisto di un set di luci dedicato è un buon modo per rimediare. Ce ne sono ovviamente diversi sul mercato, sia per qualità che per fascia di prezzo. Il modello da noi adocchiato è questo kit Neewer dotato di tutto l’occorrente necessario. Nel pacchetto trovate due pannelli LED, adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione, custodia, 92-190cm, cavalletto regolabile e borsa da trasporto. Che dire? Nonostante il prezzo non sia proprio dei più bassi (circa 200 euro), è una soluzione completa e di buona qualità, che potreste abbracciare nel caso vogliate aumentare la qualità complessiva e l’illuminazione dei vostri video.

Accessori per fare video su Youtube: Software per il montaggio video

Potrebbe apparire come un suggerimento banale, eppure è estremamente importante ricordarvi che, senza un programma adatto e professionale, non andrete da nessuna parte. Sul web esistono varie soluzioni più o meno valide per raggirare tale problema, ma nulla è paragonabile all’acquisto di programmi quali Premiere o Sony Vegas. Quello che vi consigliamo è proprio quest’ultimo, poiché davvero molto diffuso e ben documentato dalla stessa azienda. Occhio, però: il programma è tutt’altro che semplice da utilizzare; potrebbero volerci molti giorni di pratica prima di riuscire ad ottenere il risultato sperato, proprio come succede con programmi come Photoshop o simili. Altro avviso che facciamo, la lingua: questo programma è disponibile in inglese, francese e poco altro. Noi, ovviamente, suggeriamo di impostarlo in lingua anglofona, ma sarà fondamentale imparare i termini più diffusi così da accelerare il lavoro ed ottimizzare il tempo. Per il resto, il software è completo di qualsivoglia filtro, transizione e tante altre cose, per cui dovreste trovarvi molto bene.

Accessori per fare video su Youtube: Hard Disk

Bene! Avete acquistato microfono, luci, videocamera, software di montaggio e quant’altro; adesso siete pronti per cominciare. Avete però la vaga idea di quanto spazio ci voglia per esportare video e file di progetti renderizzati ad altissimo bit rate? Tanto, tantissimo. E lo spazio è destinato ad aumentare se il vostro intento – ed è giusto che sia così – è quello di archiviare ogni creazione, così da non perderla mai e riutilizzarla quando lo si desidera.

Anche in questo caso le soluzioni sono tantissime, ma si dividono principalmente in due categorie: hard disk interni ed esterni. Nel primo caso parliamo di hardware da posizionare direttamente dentro il vostro computer; nel secondo, di un banalissimo e comodissimo dispositivo da collegare mediante cavo USB. A seconda dei casi, entrambe le soluzioni potrebbero andar bene, vi lasciamo quindi qui sotto alcuni link di riferimento contenenti i modelli migliori da noi selezionati.

Accessori per fare video su Youtube: Supporto per videocamera

Non è un accessorio particolarmente fondamentale, ma per evitare ogni forma di tremolio ed ottenere immagini e video pressoché perfetti, diventa indispensabile munirsi di questo prodotto. Il modello da noi selezionato è leggero e alto circa 127 cm, tra l’altro regolabili, vista la possibilità di accorciarlo in modo da conservarlo e portarselo dietro. Non a caso viene venduto insieme ad un’apposita custodia, raggiungendo un prezzo piuttosto contenuto di circa 17 euro.

Consigliamo anche il modello Rhodesy RT-01, principalmente pensato per gli smartphone, supportando sostanzialmente ogni forma di cellulare possibile, ma anche fotocamere e videocamere. Il prezzo è lo stesso, a cambiare è proprio il design in questo caso ancora più compatto.

Accessori per fare video su Youtube: Game Capture

Infine, chiudiamo la nostra lista di suggerimenti con uno strumento dedicato ai videogiocatori, coloro i quali desiderano acquisire il proprio giocato, sia da console che da PC.

Per non farvi mancare nulla e prepararvi già alle acquisizioni che sicuramente farete con i giochi di prossima generazione, suggeriamo il modello 4K60 S+ di Elgato, davvero una delle soluzioni migliori disponibili al momento. È infatti capace di registrare i vostri gameplay in 4K, 60 FPS e in HDR, per cui ben si sposa anche con le già attuali PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

