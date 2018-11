Farming Simulator 19 Guida: come ottenere soldi infiniti

Il mondo dell’agricoltura è troppo spietato per voi ma non potete rinunciare, dopo una lunga giornata di lavoro o studio, a una bella partita a Farming Simulator 19? Non preoccupatevi, abbiamo la soluzione giusta per voi.

Vi proponiamo un metodo molto semplice per avere grandi quantità di denaro all’interno della vostra partita senza nemmeno dover istallare una mod. Questo procedimento, però, funziona unicamente su PC.

Ecco come ottenere svariati milioni in pochi minuti:

Fate partire il gioco

Salvate subito la partita e uscite dal gioco

Andate nella cartella del gioco: normalmente è farmingsimulator2019/savegame1

Trovate il file “farms.xml”

Apritelo con il programma Blocco Note

Trovate la riga: money=”1000,000”

Cambiate tale valore a vostra discrezione, ad esempio se volete dieci milioni scrivete: money=”10000000,000”

Salvate il file “farms.xml” appena modificato

Fate partire il gioco

A questo punto potrete vedere che il vostro conto è stato ben rimpinguato. Ovviamente cambierete tutti gli equilibri di gioco e non potrete godere dell’esperienza così come è stata pensata dal team di sviluppo, ma una volta ogni tanto ci si può concedere uno sgarro alla regola, sopratutto se si desidera unicamente fare una partita rilassata.