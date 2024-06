Farming Simulator 25 è ufficiale, ecco quando arriverà

Giants Software ha recentemente annunciato la prossima uscita di Farming Simulator 25, l'ultimo capitolo della popolare serie di giochi di simulazione agricola. Il lancio è previsto per il 12 novembre 2024, con disponibilità su diverse piattaforme, tra cui PS5 (acquistabile qua), Xbox Series X|S, Mac e PC Windows attraverso Steam ed Epic Games Store.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer cinematografico che anticipa alcune delle novità di questo titolo. In particolare, Farming Simulator 25 aggiungerà nuovi macchinari, funzioni di gioco, miglioramenti grafici e meccaniche innovative. Tra le aggiunte più attese vi sono nuove colture e specie animali, nonché la possibilità di gestire un impero agricolo in varie località del mondo, incluso l'Asia orientale, il Nord America e l'Europa centrale.

Il gioco verrà offerto in una versione standard, con un prezzo di 49,99 euro per PC e 59,99 euro per console. È prevista anche una Year 1 Edition al prezzo di 79,99 euro, che include un season pass per l'anno 1, con tre pacchetti in uscita nei trimestri del 2025 e un'espansione con una nuova mappa prevista per fine anno.

Ulteriori dettagli sostengono che Farming Simulator 25 offrirà oltre 20 differenti colture, tra cui due varietà di riso e spinaci. Saranno, inoltre, disponibili più di 400 macchinari e oggetti agricoli di oltre 150 marche autentiche come John Deere e New Holland. Altri dettagli verranno divulgati nei mesi a venire.