Horizon Zero Dawn, la serie su Netflix sarebbe stata cancellata

La serie Netflix ispirata al videogioco Horizon Zero Dawn potrebbe essere in bilico. Lo showrunner Steve Blackman, noto per il suo lavoro su The Umbrella Academy, è stato accusato di aver creato un ambiente di lavoro difficile, segnato da comportamenti problematici quali vendetta, discriminazione e approfondimenti anche di discriminazione sessuale. Secondo le accuse, Blackman avrebbe condotto attacchi personali verso un membro dello staff che aveva richiesto un congedo di maternità, esprimendosi in modo sessista, omofobo e transfobico. Questi comportamenti hanno creato un clima in cui nessuno si sentiva sicuro né valorizzato.

In risposta, Blackman ha negato tutte le accuse, definendole infondate. Tuttavia, Netflix sembra aver preso seriamente in considerazione la situazione, sospendendo la produzione non solo della serie di Horizon Zero Dawn, ma anche di un altro progetto denominato Orbital.

Nonostante le controversie, il potenziale di Horizon Zero Dawn (o Horizon Forbidden West acquistabile su Amazon) come serie televisiva rimane indiscutibile. La storia di Aloy, una donna emarginata che supera enormi ostacoli per diventare una figura centrale nella sua tribù, presenta tutti gli elementi per un drama avvincente. Ambientata in un mondo post-apocalittico dove la Terra è stata devastata da una grande guerra, la vicenda trascorre tra creature meccaniche conosciute come Macchine, che rappresentano una minaccia per l'esistenza umana. Questo contesto peculiare fornisce una ricca tela di sfondo per una narrazione coinvolgente che potrebbe fare faville sul piccolo schermo.