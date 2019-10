FIFA 20: la modalità Carriera riceve un nuovo update che risolve molti bug

Finalmente è arrivato il tanto atteso title update 4 di Fifa 20, l'aggiornamento che corregge gran parte delle falle e le mancanze del titolo calcistico EA.

Sono stati pubblicati sul forum ufficiale di FIFA 20 tutte le note di aggiornamento che comprendono i cambiamenti avvenuti col Title Update 4. Queste novità sono già presenti su PC, mentre per le console PlayStation 4 e Xbox One l’update verrà rilasciato in una data differente della quale non siamo ancora a conoscenza.

I cambiamenti che riguarderanno il gameplay generale saranno numerosi e tutti incentrati sull’IA come la gestione della formazione della squadra avversaria. All’interno della nuova modalità Volta verranno aggiustate alcune skill. Il lavoro fatto da EA Sports nel rimediare e aggiustare il tiro su alcune imperfezioni rende a oggi FIFA 20 più stabile negli aspetti generali.

Le modifiche più interessanti e soprattutto le più attese riguardano però la modalità carriera, la quale ha ottenuto molte critiche da parte di tutti gli affezionati del titolo calcistico durante questo suo primo mese di vita. La scomparsa delle competizioni quali la UEFA Champions e l’Europa League vengono risolte, ora si potrà tornare a competere per le due massime competizioni europee per club. Purtroppo però per farlo si dovrà ricominciare una nuova stagione da zero, dato che questa modifica sarà tale solamente sui nuovi dati di salvataggio.

Sempre all’interno della modalità carriera sono stati corretti dei bug che permettevano alla dirigenza di poter licenziare l’allenatore indipendentemente di tutti i buoni risultati ottenuti durante la stagione. Sistemati anche i trasferimenti, i testi di fine partita e in alcuni menù all’interno delle mail con i procuratori. Soddisfatti di questo Title Update 4 di FIFA 20? Diteci la vostra.