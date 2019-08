FIFA 20: dettagli sulla modalità carriera, allenatori e molto altro

FIFA 20 è sempre più vicino: ora vediamo quali sono le novità per la modalità carriera, per gli allenatori e tanti altri dettagli molto importanti.

FIFA 20 è sempre più vicino e i fan sono desiderosi di scoprire tutti i dettagli sul gioco di Electronic Arts. Ora, gli sviluppatori hanno condiviso tantissime informazioni sulle modalità Carriera, sugli allenatori e su tanti altri dettagli del gioco. Vediamo assieme tutte le novità.

FIFA 20: Conferenza Stampa e Conversazione tra i Giocatori

Tra le prime novità per la Modalità Carriera troviamo la Conferenza Stampa e le Conversazioni tra i Giocatori. Non sono solamente trame generali costruite per imitare la realtà. Si tratta di storie basate sui progressi del giocatore con cui ogni utente avrà modo di interagire e in grado di influenzare il morale della squadra e la propria posizione come manager della squadra. Ogni partita sarà trattata in maniera diversa dai giornalisti per apparire sempre più autentica e dinamica, in funzione del risultato finale, dei gol segnati, dell’avversario, della stagione e del livello di competizione, e molto altro.

Le Conferenze Stampa saranno la sede principale dove il manager potrà gestire domande e risposte, sia prima di importanti partite che subito dopo. Entrambe le Conferenze Stampa si svolgeranno in nuovi scenari, realizzati appositamente per l’esperienza Carriera Allenatore.

Le Conversazioni tra Giocatori serviranno principalmente come interazione One-to-One tra il manager e i giocatori della squadra attraverso una interfaccia di messaggistica simulata.

Attraverso queste feature, potremo scegliere in che modo affrontare le situazioni, influenzando il morale dei giocatori e il nostro giudizio in qualità di allenatori. L’allenatore avrà a che fare con richieste differenti da parte dei giocatori, soddisfatti o meno analizzando i loro pensieri. L’allenatore dovrà trovare il modo per mitigare e risolvere queste situazioni, con azioni dirette o comunicando la sua posizione.

Sistema Morale dei giocatori

Il morale sarà influenzato da una moltitudine di diversi fattori, che vanno dal tempo di gioco e dalle aspettative salariali alle performance di un giocatore in campo e al rendimento della squadra. Inoltre, anche le risposte in Conferenza Stampa e le risposte dei giocatori nelle conversazioni One-to-One incidono sul morale dei giocatori. Tenere alto il morale sarà fortemente consigliato poiché influenzerà gli attributi dei giocatori nelle partite successive.

FIFA 20: personalizzare l’allenatore

La nuova esperienza di carriera manageriale offrirà la libertà di creare un avatar che rifletta il tuo stile e lo veda riflesso nel gioco. Inoltre, ora potrai cambiare l’outfit del tuo manager in qualsiasi momento della stagione. Un altro elemento molto importante è la possibilità di creare avatar sia maschili che femminili: è la prima volta nella Modalità Carriera. In termini di personalizzazione e accessori, sarà disponibile un’ampia varietà di indumenti e accessori in grado di assicurare la massima esperienza di personalizzazione. Si passa dalla divisa formale a calzature e opzioni più casual.

Screenshot Live News

In FIFA 20, vedremo schermate di gioco che mostrano i momenti chiave di ogni partita e creano notizie rilevanti da questi contenuti. In questo modo, vengono evidenziati i momenti memorabili durante la propria esperienza in Modalità Carriera: l’obbiettivo del team è di far emergere le nostre storie uniche.

Interfaccia Utente delle Leghe di FIFA 20

Saranno presenti ben 5 uniche personalizzazioni del Menù Centrale UI che riflettono fortemente i brand originali di Premier League, Bundesliga, Liga 1, LaLiga Santander e MLS. Oltre a questi, i giocatori continueranno ad apprezzare ancora l’interfaccia utente brandizzata UEFA Champions League e UEFA Europa League che accompagna le partite di queste competizioni.

Potenziale di Giocatore Dinamico

Il potenziale per i giocatori all’interno della propria squadra cambierà nel tempo in funzione delle performance dei giocatori nelle stagioni precedente. Avete segnato molti gol grazie a una giovane leva nella sua stagione di debutto? Il suo potenziale sarà ancora più alto nella prossima stagione.

Avete ottenuto una serie di buone prestazioni da parte di un giocatore sulla via del tramonto? Il suo potenziale sarà maggiore nella prossima stagione, il che significa che la diminuzione dei suoi attributi si bloccherà per un periodo di tempo più lungo. Il potenziale diminuirà se un giocatore non si è comportato bene nella stagione precedente o non ha giocato abbastanza, così dovrete assicurarvi stelle molto promettenti da mettere in campo per raggiungere il potenziale.

Infine, sul sito ufficiale di EA, vengono elencati una serie di accorgimenti e migliorie che saranno integrati in FIFA 20 e che renderanno il gioco ancora più bello. Diteci, cosa ne pensate di questa novità?