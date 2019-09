FIFA 20: ecco la tracklist completa

FIFA 20 svela finalmente la tracklist completa del gioco, sia per le modalità classiche per la nuova modalità VOLTA. Ecco tutti i dettagli.

Electronic Arts ha finalmente svelato la tracklist completa che farà da colonna sonora all’interno del nuovo capitolo del suo simulatore di calcio: FIFA 20. Il nuovo gioco, per la prima volta nella storia della serie, includerà ben due soundtrack, con un numero totale di oltre 100 tracce provenienti da venti paesi differenti.

Sarà infatti presente una tracklist da 43 brani per le modalità classiche di FIFA 20, ma ci sarà poi una seconda selezione di brani dedicati unicamente a VOLTA Football, la modalità che riprende lo stile di FIFA Street e di cui vi avevamo parlato nel nostro articolo dedicato. La componente musicale di Volta è programmata per adattarsi agli scenari unici della modalità.

Nella tracklist di Volta, che potrà contare su circa 70 canzoni, è presente “Que Calor” il successo del trio elettronico Major Lazer fondato da Diplo a cui hanno contribuito gli artisti J. Balvin & El Alfa, oltre a una traccia del leggendario DJ italiano Benny Benassi. Inoltre, FIFA 20 Ultimate Team include kit esclusivi progettati da Flume, Sofi Tukker, GoldLink e Judah & the Lion, disponibili con il preorder di FIFA 20.

All’uscita del gioco sarà possibile ascoltare la tracklist completa su Deezer, Spotify e Apple Music. Ecco i link per le due playlist su Spotify:

FIFA 20: Playlist

FIFA 20 VOLTA: Playlist

Qui, invece, potete leggere la lista dei brani di FIFA 20:

Another Sky – The Cracks – UK

APRE – Come Down – UK

BJ The Chicago Kid – Feel The Vibe (feat. Anderson .Paak) – USA

Buscabulla – Vámono – Puerto Rico

Cautious Clay – Erase – USA

Child of the Parish – Before The Moment’s Gone – UK

Colouring – Oh My God! – UK

Danay Suárez – La Razón del Equilibrio – Cuba

Dennis Lloyd – Wild West – Israel

Dominic Fike – Phone Numbers – USA

Everyone You Know – She Don’t Dance – UK

Fieh – Glu – Norway

Flume – Rushing Back ft. Vera Blue – Australia

Foals – The Runner – UK

Friedberg – Go Wild – UK/Germany

GoldLink – Zulu Screams ft. Maleek Berry & Bibi Bourelly – USA

half•alive – RUNAWAY – USA

Hot Chip – Positive – UK

Jai Paul – He – UK

Janice – Hearts Will Bleed – Sweden

JB Scofield – Stretch It – Netherlands/UK

Jevon – Lil Zé – Brazil/UK

Judah & the Lion – Why Did You Run? – USA

JyellowL – Ozone – Ireland

Kamakaze x Massappeals – Last Night ft. Morgan Munroe – UK

Kojey Radical – Where Do I Begin – UK

Loyle Carner – Angel ft. Tom Misch – UK

Major Lazer – Que Calor (feat. J Balvin & El Alfa) – Jamaica/USA

Masego – Big Girls – Jamaica/USA

Milky Chance – Fado – Germany

MNDR – Save Me – USA

Obongjayer – Frens – Nigeria/UK

P Money – Where & When ft. Giggs – UK

Pixx – Funsize – UK

ROSALÍA & Ozuna – Yo x Ti, Tu x Mi – Spain

Sampa the Great – OMG – Zambia/Botswana/Australia

Skepta – Same Old Story – UK

SOFI TUKKER – Swing – USA

Suzi Wu – Highway – UK

The Knocks & Kah-Lo – Awa Ni – USA

The S.L.P. – Favourites ft. Little Simz – UK

Tierra Whack – Unemployed – USA

TTRRUUCES – I’m Alive – UK

Ecco invece la lista della modalità VOLTA:

24kGoldn – Workin’ – USA

Aaron Aye – Roots – USA

Alison Wonderland x BLESSUS – Here 4 U – Australia

Anderson .Paak – Bubblin – USA

Baauer – 3am ft. AJ Tracey & Jae Stephens – USA

Bearson – Pink Medicine – Norway

Benny Benassi – Back to the Pump – Italy

Birdman & Juvenile – Broke – USA

Cheat Codes – Be The One (With Kaskade) – USA

Chris Lake x Anna Lunoe – Stomper – UK

CMD/CTRL – Machinist – UK

D Double E – Dem Man Dere – UK

Daddy’s Groove & Cryogenix – Blackout – Italy

Deorro – Bomba – USA

Disclosure ft. Jessie Ware – Confess to Me – UK

Don Diablo – People Say ft. Paije – Netherlands

Don Elektron – Guerreia ft. Gato Misteriosa – USA/Mexico

Don Elektron – Break the Discoteka – USA/Mexico

Everyone You Know – She Don’t Dance – UK

Flume & HWLS – High Beams ft. slowthai – Australia

Footsie – Music Money ft. D Double E & Jammer – UK

Footsie x Takjacob – Running Man – UK

Heavy Baile + Ruxell – CalorzaÞo – Brazil

Hoodboi – Tunnel Vision ft. Jerry Folk – USA

Hoodboi – Glide ft. Tkay Maidza – USA

Ivan Ooze – Way Past Them – Australia

JB Scofield – Stretch It – Netherlands

Jevon – Lil Zé – Brazil/UK

Jorja Smith x Preditah – On My Mind (Preditah VIP MIX) – UK

JyellowL – Ozone – Ireland

Kamakaze x Massappeals – Last Night ft. Morgan Munroe – UK

Kaskade – MIA to LAS – USA

Leo Justi – Pros Amigos ft. MC Tchelinho – Brazil

Leo Justi – Diam Riddim – Brazil

Leo Justi – Vira A Cara – Brazil

Leo Justi & Brazzabelle – Próximo Riddim – Brazil

LightSkinKeisha – Hey LightSkin ft. Yella Beezy – USA

Louis The Child – Interstellar – USA

Louis The Child – Space Jam – USA

Louis The Child – Breaking News (with RAYE) – USA

Luna Shadows – Waves (Hex Cougar Remix) – USA

Major Lazer – Que Calor (feat. J Balvin & El Alfa) – Jamaica/USA

Megan Thee Stallion – Money Good – USA

Mura Masa & Octavian – Move Me – Guernsey

Mura Masa & Bonzai – What If I Go? – Guernsey

Myles Parrish – Drop It (Donde Quieras) – USA

NSG ft. Not3s – Pushing Up – UK

Ohana Bam – Make Way For The King – USA

P Money – Where & When ft. Giggs – UK

P-Lo – Type Beat – USA

Ruxell – Yo Quiero Beber ft. Young Ash – Brazil

Ruxell – Zona Oeste – Brazil

Sam Spiegel & Tropkillaz – Perfect ft. BIA & MC Pikachu – USA

San Holo – RAW – Netherlands

Skepta – Same Old Story – UK

Vi ricordiamo che FIFA 20 sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2019 su PC (via Origins), PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate della proposta di EA? Avete preferito puntare su eFootball PES 2020? Se siete in dubbio, potete trovare la nostra recensione dell’opera di Konami a questo indirizzo.