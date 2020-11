FIFA 21 si mostra in versione PS5 e Xbox Series X, le immagini

L’episodio annuale di FIFA è immancabile, ma quando ci si trova a cavallo tra due generazioni di console l’attesa per il nuovo capitolo del brand calcistico EA Sports diventa diventa ancora più palpabile. Mentre le versioni per le console della scorsa generazione sono già disponibili da più di un mese, FIFA 21 è anche in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del mese di dicembre.

Per festeggiare l’arrivo del proprio titolo sportivo anche sulle console di nuova geenrazione, Electronic Arts ha rilasciato quest’oggi le prime immagini della versione next gen FIFA 21. la compagnia americana ha scelto di mostrarci due immagini che mettono in mostra entrambe le versioni del gioco calcistico. Da una parte possiamo ammirare uno screenshot appartenente al gioco PS5, mentre dall’atra c’è la versione Xbox Series X|S.

𝙁𝙚𝙚𝙡 𝙉𝙚𝙭𝙩 𝙇𝙚𝙫𝙚𝙡 when #FIFA21 arrives on PS5 & Xbox Series X|S on December 4th. Buy now, and upgrade for free: https://t.co/lK3Fzbciqj pic.twitter.com/ibbeTzplLM — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 10, 2020

Le due immagini proposte per ora da EA Sports non lasciano trasparire troppo, anche se i vari effetti visivi, l’illuminazione e le texture delle divise appaiono decisamente più definite rispetto alla versione current gen attualmente disponibile sul mercato. C’è ancora da vedere come sarà visivamente una partita giocata per intero, dato che di gameplay catturati sulle console next gen EA non ne ha ancora rilasciati.

Vi ricordiamo, che la versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di FIFA 21 uscirà non prima del prossimo 4 dicembre. Ci sarà ancora tempo quindi, per capire meglio come si comporterà il gioco in termini di gameplay. Cosa ne pensate dell’aspetto visivo mostrato da queste due prime immagini del nuovo FIFA per console di nuova generazione? State aspettando di acquistare il gioco su next gen o nel frattempo state giocando sulle console attuali? Diteci la vostra lasciando un commento nella sezione dedicata qua sotto.