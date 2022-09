FIFA 23 (trovate la versione PS5 su Amazon) è ormai in dirittura di arrivo e EA Sports ha già aperto la possibilità di scaricare in anticipo il prossimo titolo calcistico. Non tutti gli utenti, tuttavia, potranno già sfruttare il pre-load del gioco. Per farlo, infatti, sarà requisito fondamentale quello di aver già acquistato la Ultimate Edition su PlayStation 4 o PS5. Tutti gli altri utenti dovranno infatti attendere ancora qualche giorno. Inoltre, potete già scaricare la web app dedicata a FUT.

Il pre-download di FIFA 23 per PS4 e PS5 è disponibile dalla mezzanotte del 25 settembre 2022 e permette di scaricare il gioco in anticipo rispetto alla sua uscita ufficiale. Il peso del titolo supera i 40 giga sulle console di casa Sony, il che rende questa possibilità invitante per molti giocatori. Tuttavia, è necessario precisare che scaricare in anticipo il calcistico di EA non vi permetterà di giocare da subito. In ogni caso, infatti, gli utenti dovranno attendere il 27 settembre, giorno del lancio ufficiale, prima di poter avviare il gioco.

FIFA 23 porterà molte novità alla serie di EA, oltre ad essere l’ultimo titolo a presentare la partner tra lo studio e la FIFA. Una delle ultime chicche rilasciate dagli sviluppatori è stato un trailer per introdurre Ted Lasso e il suo team tra le squadre giocabili. Per chi non lo sapesse, Lasso è il protagonista di una serie prodotta da Apple TV e incentrata su una squadra di calcio immaginaria che milita in Premier League. Pur andando in contrasto con il realismo del gioco, l’aggiunta del Richmond è una piacevole trovata che ha fatto felici molti giocatori.

FIFA 23, inoltre, presenterà cambiamenti su diverse modalità amate dai fan come Ultimate Team e darà più spazio al calcio femminile con nuove squadre giocabili non solo nelle amichevoli offline. Vi ricordiamo, infine, che il titolo sarà disponibile dal 27 settembre per coloro che hanno prenotato la Ultimate Edition e dal 30 settembre per tutti i possessori della versione standard. Quest’ultimi potranno scaricare il gioco a partire dalla mezzanotte del 28 settembre.