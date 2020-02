Final Fantasy 14: la patch 5.2 Echoes of a Falling Star uscirà questo mese

Final Fantasy 14, L’MMO di Square Enix basato sull’amatissimo brand, ha saputo costruirsi nel tempo una community affezionata e vogliosa di macinare ore sui contenuti che il team di sviluppo propone periodicamente. Uno dei prossimi aggiornamenti verrà rilasciato insieme alla patch 5.2, e prende il nome di Echoes of a Falling Star.

Per mostrare ciò che i fan possono aspettarsi da questo contenuto, il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo trailer che nasconde (neanche troppo velatamente) una vecchia conoscenza degli amanti della saga, Ruby Weapon proveniente da Final Fantasy 7.

I giocatori possono aspettarsi anche l’aggiunta di nuove missioni inerenti allo scenario principale, i raid Eden’s Verse, un nuovo dungeon “Anamnesis Anyder” e un nuovo Trail. I sistemi di crafting e il loot invece stanno ricevendo delle revisioni, mentre verrà aggiunta la pesca oceanica. In conclusione anche il New Game Plus riceverà alcuni aggiornamenti. Possiamo dire che questa volta c’è un bel pò di contenuto da analizzare e da digerire per gli appassionati.

La patche 5.2 che porterà all’arrivo di Echoes of a Fallen Star verrà rilasciata il prossimo 18 febbraio. Il futuro di Final Fantasy 14, anche dopo questo importante aggiornamento, sembra piuttosto brillante. Cosa ne pensate del trailer del nuovo aggiornamento dell’MMO di Final Fantasy?