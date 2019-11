Final Fantasy XIV arriverà su PS5: è ufficiale

Recentemente, a Londra si è tenuto un piccolo fanfest al quale un ristretto gruppo di persone ha avuto modo di partecipare. Durante l’evento, a sorpresa, è apparso anche Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy 14, l’amato MMORPG sviluppato da Square Enix. I presenti hanno avuto modo di partecipare a un’estrazione a premi: il premio migliore era una versione PlayStation 4 di Final Fantasy 14 Shadowbringers firmata da Yoshida stesso. A quel punto, il producer “ha sganciato la bomba” spiegando che la sua speranza, per l’anno successivo, è di poter consegnare una PS5. Perché? Perché il suo team è al lavoro sulla versione next-gen dell’MMORPG.

È quindi ufficiale, Final Fantasy XVI arriverà anche su PS5. Non si tratta in realtà di una sorpresa troppo grande: dopotutto, parliamo di uno dei giochi di maggior successo di Square Enix; il pubblico continua ad aumentare e l’opera è supportata dagli sviluppatori con regolari espansioni, sempre ben accolte dalla critica.

È importante sottolineare che con queste parole Yoshida non intende dire che Final Fantasy 14 in versione PS4 sarà ottimizzato per PS5, ma che è in sviluppo una versione dedicata. Attualmente non è chiaro se sarà “separata” dalle altre versioni, ma non crediamo sarà così. Semplicemente, la nuova versione del gioco sfrutterà appieno le potenzialità della prossima generazione di console.

Per ora non ci sono informazioni su una possibile data di uscita. Non ci sono nemmeno dettagli sui possibili miglioramenti apportati alla nuova versione: molto probabilmente la qualità grafica sarà superiore, sia in termini di risoluzione/frame rate che in termini di effetti visivi. In termini di contenuti, invece, è probabile che Square Enix voglia far proseguire la versione PS4 accanto a quella PS5: abbandonare i molti giocatori fidelizzati sarebbe una pessima mossa, questo è certo.