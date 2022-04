Annunciato a sorpresa nel 2020, durante lo showcase dei giochi PS5, in molti pensavano che Final Fantasy 16 non avrebbe visto la luce ancora per molto tempo. Nel corso delle ultime però, l’executive producer Naoki Yoshida ha dichiarato che il titolo si trova nelle fasi finale della produzione.

Le rivelazioni di Yoshida sullo stato di sviluppo di Final Fantasy 16 sono arrivate nel corso di un’intervista con Uniqlo Magazine, concessa per le celebrazioni e la collaborazione con il brand di abbigliamento per i trentacinque anni della serie. “Attualmente, lo sviluppo del gioco è nella sua fase finale”, ha dichiarato Yoshida. “Come gioco single player, miriamo a integrare la storia e il gameplay in maniera ancora più profonda”, le parole del producer.

Ora, le parole di Yoshida non significano che il gioco sia oramai pronto per un lancio a breve sul mercato. Sicuramente però rassicurano i fan: in tanti erano nfatti convinti che Final Fantasy 16 avrebbe vissuto un periodo di gestazione decisamente più lungo, un po’ come accaduto con i capitoli precedenti, che debuttarono svariati anni dopo il reveal. Considerato che il titolo è oramai entrato nella fase finale dello sviluppo, una eventuale uscita entro il 2024 non appare più come uno scenario irrealistico.

Chiaramente, almeno allo stato attuale, non possiamo far altro che tracciare ipotesi. Sicuramente però questa è un’ottima notizia, soprattutto se ripensiamo alle dichiarazioni dei mesi scorsi, dove Yoshida affermò che il titolo era stato rinviato internamente di almeno sei mesi a causa della pandemia da COVID-19. Ora non ci resta che attendere eventuali comunicazioni in merito ad una finestra di lancio, che potrebbero arrivare entro la fine dell’anno e chissà che la Summer of Gaming non ci porti in dono un nuovo trailer e anche un po’ di gameplay. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.