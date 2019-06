Final Fantasy 7 Remake in arrivo su Xbox One?

Un noto rivenditore ha inserito nel proprio catalogo la versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake: semplice errore o c'è qualcosa di più?

Tra un Death Stranding e un The Last of Us 2 c’è inoltre un altro titolo sempre in prima linea tra i pensieri di un fan PlayStation. Stiamo ovviamente parlando di Final Fantasy 7 Remake, la rivisitazione del leggendario titolo che ha appassionato tutti noi. Sebbene il progetto sia oramai stato presentato diversi anni fa l’interesse della community a riguardo è ancora decisamente alto e i fan sono sempre alla ricerca di nuove informazioni.

A quanto pare non saranno solo i giocatori su PlayStation 4 a potersi godere l’atteso remake. Una nota catena di videogiochi ha infatti elencato su alcuni dei propri siti nazionali, come quello irlandese e finlandese, una versione Xbox One del titolo. Un semplice errore o Final Fantasy 7 Remake è veramente in arrivo anche sulla console Microsoft?

Come ben saprete non sarebbe infatti la prima volta che una versione di qualche gioco viene erroneamente svelata da qualche rivenditore, troppo celere a metterla tra i propri prodotti. Nella pagina in questione non è purtroppo ancora presente una possibile data di lancio.

Effettivamente Final Fantasy 7 Remake ad oggi non è mai stato ufficialmente presentato come esclusiva PlayStation 4, sebbene sia lecito pensare che il titolo possa uscire almeno anticipatamente sulla console Sony. Tale mancanza di un annuncio dell’esclusività dell’atteso remake lascia infatti ben aperte le strade che portano ad altre piattaforme come appunto Xbox One e, perchè no, PC. Più difficile per limiti tecnologici, invece, uno sbarco su Nintendo Switch. Mai dire mai comunque.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze tale indiscrezione non essendo ufficiale. Che ne pensate di questa notizia, vi piacerebbe giocare a Final Fantasy 7 Remake anche sulla console Microsoft? Fateci sapere le vostre impressioni nei commenti!