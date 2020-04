Final Fantasy 7 Remake: rilasciato il trailer di lancio del gioco

Final Fantasy 7 Remake fra sette giorni debutterà sul mercato ludico è a questo proposito Square Enix per omaggiare la sua produzione ha rilasciato pochi istanti fa il Final Trailer del gioco. La software house giapponese alla pubblicazione del filmato ha commentato dicendo che questo trailer finale di Final Fantasy 7 Remake conterrà delle immagini prese da varie scene del gioco e che lascerà a bocca aperta chiunque lo visionerà.

Il filmato in allegato è in lingua inglese con sottotitoli in italiano, vi anticipiamo che il video dedicato al titolo conterrà delle anticipazioni sulla trama e su alcuni eventi legati al gioco, per tanto prestate la massima attenzione ad eventuali spoiler.

Final Fantasy 7 Remake come comunicato da Square Enix un paio di giorni fa rispetterà la sua data di uscita fissata al 10 di aprile, nonostante l’emergenza COVID-19. Inoltre ha dichiarato di aver anticipato la distribuzione delle copie fisiche per evitare eventuali ritardi sulla consegna, in modo che i rivenditori online possano spedirle in tempo per il Day One. Tuttavia non è da escludere che in altri paesi le copie retail di Final Fantasy 7 Remake potrebbero tardare, mentre l’edizione digitale rispetterà la data di uscita.

In altri paesi come l’Australia e in parte dell’Europa, Final Fantasy 7 Remake è già disponibile, tanto che molti utenti qualche giorno fa hanno postato sui loro profilo social lo loro copia retail del gioco. Square Enix in merito a questa situazione ha affermato di esserne a conoscenza e per tanto ha invitato a tutti coloro che al momento si trovano in possesso del gioco di non andare a divulgare ulteriori informazioni in rete, questo per evitare eventuali spoiler a tutti i giocatori che attendono di ricevere la loro copia.

Mancano pochi giorni all’arrivo di Final Fantasy 7 Remake e per ingannare la dolce attesa vi invitiamo a provare la demo del gioco se ancora non aveste avuto modo di provarla. È possibile scaricare la demo gratuitamente sul PlayStation Store. Come sempre rimanete sintonizzati sul nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.