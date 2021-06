Final Fantasy: due giochi storici stanno per essere rimossi da Steam

La saga di Final Fantasy non smette mai di espandersi, e come abbiamo potuto vedere durante la conferenza Square Enix dell’E3 2021, sappiamo che da qui al prossimo futuro gli appassionati della saga potranno mettere le mani su delle nuove esperienze in attesa del sedicesimo capitolo principale. Tra queste nuove esperienze, è stata annunciata anche una collezione chiamata Pixel Remaster che ripropone i capitoli classici della saga in una nuova veste.

Con l’arrivo delle Pixel Remaster, sembra che Square Enix stia per rimuovere da Steam due dei capitoli storici della saga giapponese. Parliamo di Final Fantasy V e VI, i quali dovrebbero lasciare spazio proprio alle nuove versioni dei due giochi facenti parte della Pixel Remaster, un progetto composto da remaster 2D dei primi sei giochi della serie JRPG nata a fine anni ’80. A darci questo indizio è la stessa descrizione di Steam di entrambi i titoli, i quali resteranno giocabili per tutti coloro che già li possiedono.

“Questo gioco non sarà più disponibile per l’acquisto dopo il 27 luglio. Acquista invece la versione Pixel Remaster in arrivo a breve”, con questa didascalia i due titoli presenti su Steam preannunciano la loro dipartita. Avete ancora tempo, quindi, per acquistare queste versioni classiche di Final Fantasy V e VI, che rimarranno nella vostra libreria anche una volta che verranno rilasciate le nuove edizioni della Pixel Remaster.

Ad oggi non abbiamo ancora una data di rilascio per le versioni Pixel Remaster, né ci sono dettagli su quali caratteristiche o meccaniche saranno riviste. È possibile però, che la data dell’abbandono di Final Fantasy V e VI possa coincidere con il rilascio delle versioni Pixel Remaster dei due capitoli classici della storica saga JRPG.