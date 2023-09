State aspettando con trepidante ansia Final Fantasy VII Rebirth, il nuovo capitolo della saga che riprende in mano le redini lasciate da FF VII Remake e continua la storia di Cloud? Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della comparsa della Deluxe Edition sul sito di GameStop e della Standard Edition su Amazon, e non rimane, dunque, che parlare della versione regina del gioco, ovvero la Collector’s Edition dotata della magnifica statua di Sephiroth.

La Collector’s Edition di Final Fantasy VII Rebirth è disponibile in esclusiva sul sito ufficiale di Square Enix, dove è venduta a un prezzo di listino di 379,99‎€. Non sarà, quindi, possibile trovarla presso altri rivenditori come GameStop o Amazon, ed esattamente come le altre versioni, anche questa sarà recapitata a casa vostra il giorno dell’uscita del titolo, ovvero il 29 settembre 2024.

Final Fantasy VII Rebirth Collector’s Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La Collector’s Edition di Final Fantasy VII Rebirth è dedicata ai fan più appassionati della saga, che sono disposti a spendere una cifra così considerevole per un’edizione da collezione che include svariati contenuti esclusivi. Primo fra tutti, ovviamente, è l’imponente statua da 48cm di Sephirot, oltre a tutto ciò che è incluso nella Deluxe Edition e alcuni contenuti in-game.

L’unica, tangibile, differenza rispetto alla Deluxe Edition, dunque, è proprio la statua di Sephiroth, per cui se non siete unicamente interessati a essa vi consigliamo di propendere per quest’ultima, che costa decisamente meno e offre comunque tantissimi contenuti unici. Con soli 109,98€, infatti, potete portarvi a casa la steelbook, un artbook e la mini colonna sonora su CD. In alternativa, se desiderate unicamente a giocare a Final Fantasy VII Rebirth e non siete interessati a contenuti extra, a fare al caso vostro è la Standard Edition, disponibile su Amazon a 80,99€.

Detto ciò, vi rimandiamo alle pagine che rimandano alle varie edizioni di Final Fantasy VII Rebirth, cosicché possiate scegliere quella che fa più al caso vostro:

