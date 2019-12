Final Fantasy VII Remake: svelati nuovi dettagli sulla trama?

Il 2020 è sicuramente uno degli anni più importanti, rappresentando a tutti gli effetti un po’ il canto del cigno di questa generazione di console, facendo da preambolo alle future PlayStation 5 e Xbox Series X in arrivo entro la fine del 2020, secondo quanto confermato dalle rispettive compagnie. Manca ormai sempre meno all’uscita di Final Fantasy VII Remake, previsto in esclusiva per PlayStation 4 per il prossimo 3 marzo 2020.

Nelle ultime ore, grazie all’ESRB, il sistema di classificazione americano dei videogiochi, sarebbero trapelate alcune indiscrezioni riguardanti proprio la trama di Final Fantasy VII Remake, svelando alcuni dettagli inediti a riguardo.

In particolare, si tratterebbe di una scena riguardante un uomo che ammiccherebbe a delle donne con un’evidente scollatura: alcuni fan potrebbero pensare che si tratti verosimilmente del personaggio di Don Corneo, presente nel titolo originale del 1997, suggerendo quindi nuove parti di trama che faranno inevitabilmente parte di Final Fantasy VII Remake.

Non ci resta a questo punto che attendere l’uscita del titolo, per conoscere approfonditamente le ipotetiche aggiunte che faranno parte di questo remake. E voi, quale titolo del 2020 aspettate con maggior impazienza? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!