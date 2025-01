Finisce il sogno di Liberty City su GTA 5: Rockstar blocca la mod

Un ambizioso progetto di modding per Grand Theft Auto 5, che mirava a ricreare Liberty City di GTA 4 all'interno del gioco più recente, è stato interrotto dopo colloqui con Rockstar Games. L'annuncio è arrivato tramite un post su Discord da parte di un membro del team di sviluppo.

Il Liberty City Preservation Project era un tentativo di portare l'intera mappa e ambientazione di GTA 4 all'interno di GTA 5 (potete vedere il trailer qui), permettendo ai giocatori di esplorare nuovamente la città in una veste aggiornata. Il progetto, guidato dal team World Travel, aveva attirato molta attenzione negli ultimi mesi del 2024 per la qualità del lavoro svolto.

Secondo quanto dichiarato dall'utente nkjellman su Discord:

"A causa dell'inaspettata attenzione ricevuta dal nostro progetto e dopo aver parlato con Rockstar Games, abbiamo deciso di interrompere il progetto Liberty City Preservation". Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni precise di questa decisione.

La mod aveva impressionato molti giocatori per la cura dei dettagli, come un sistema di trasporto pubblico funzionante e un'atmosfera vibrante che ricreava fedelmente le ambientazioni di Liberty City. Tuttavia, progetti di questa portata rischiano spesso di attirare l'attenzione dei publisher per possibili violazioni di copyright, ed è quello che è successo anche in questo caso.

Al momento non sono arrivati commenti ufficiali da parte di Rockstar Games sulla vicenda. Il team World Travel ha espresso la volontà di continuare a dedicarsi alla passione per il modding della serie Grand Theft Auto, pur dovendo abbandonare questo specifico progetto.

Insomma, l'interruzione del Liberty City Preservation Project rappresenta una delusione per molti fan che attendevano con ansia di poter rivisitare la metropoli di GTA 4 con la grafica e le meccaniche aggiornate di GTA 5. Resta da vedere se in futuro verranno trovati accordi per consentire progetti simili, nel rispetto della proprietà intellettuale di Rockstar.