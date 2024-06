I grandi giochi floppano su iOS, l'idea gaming di Apple non decolla

Il giochi di grandi produzioni, conosciuti come tripla A, su piattaforme iOS sembrano non funzionare per nulla. Secondo le ultime analisi, titoli di rilievo come Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 (acquistabile su Amazon), Resident Evil Village e Death Stranding hanno registrato performance di vendita decisamente basse nonostante l'ampia visibilità ottenuta durante le conferenze di Apple.

Uno degli esempi più emblematici di questa tendenza è Assassin's Creed Mirage. Lanciato il 6 giugno, il gioco era disponibile al costo di 49,99 dollari esclusivamente su dispositivi di ultima generazione come iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, oltre a iPad di fascia alta. Tuttavia, i dati di Appfigures indicano che meno di 3.000 persone hanno effettivamente acquistato il gioco a prezzo pieno, generando ricavi per soli 138.000 dollari, nonostante le 123.000 installazioni.

Le performance di Resident Evil 4 e Resident Evil Village non sono state migliori. Il primo ha accumulato solamente circa 7.000 vendite paganti dopo essere stato scaricato 357.000 volte, con un introito stimato di 208.000 dollari. Il secondo, offerto a un prezzo di 15,99 dollari, ha visto solo 5.750 utenti disposti a pagare per la versione completa su un totale di 370.000 download, realizzando appena 92.000 dollari di ricavi.

Anche Death Stranding, lanciato a un prezzo iniziale di 20 dollari, ha generato introiti relativamente bassi, con stime di 212.000 dollari provenienti da circa 10.600 download. Questi numeri rispecchiano una realtà piuttosto desolante se confrontati con le cifre realizzate dai medesimi giochi sulle piattaforme tradizionali come PC e console.

Secondo stime più ottimistiche fornite da Appmagic, i dati mostrano miglioramenti ma restano comunque lontani dai risultati sperati. Ad esempio, Assassin's Creed Mirage avrebbe raggiunto 279.000 download con ricavi per 221.000 dollari, mentre Resident Evil 4 avrebbe ottenuto 710.000 download per 347.000 dollari di ricavi. Resident Evil Village è riuscito a ottenere 817.000 download, con circa 420.000 dollari in ricavi.

Insomma, almeno per ora, l'idea gaming di Apple non sta proprio funzionando.