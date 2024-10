Quest'anno non uscirà Football Manager

Football Manager 25, il popolare simulatore calcistico di Sports Interactive e Sega, è stato rinviato a marzo 2025. La decisione, annunciata oggi dagli sviluppatori, giunge a sorpresa dopo che solo dieci giorni fa era stata comunicata la data di uscita del 26 novembre 2024.

Il posticipo di oltre tre mesi è stato motivato dalla necessità di garantire la massima qualità del prodotto. Sports Interactive ha spiegato in un comunicato: "Dopo un'attenta valutazione, abbiamo preso la difficile decisione di ritardare ulteriormente l'uscita di Football Manager 25. Dopo aver discusso con Sega, i nostri licenziatari e i nostri partner, abbiamo deciso di ritardare il lancio fino a marzo 2025."

Alla base del rinvio ci sarebbero soprattutto questioni tecniche legate al passaggio al nuovo motore grafico Unity. Questo cambiamento, definito dagli sviluppatori come "il più grande passo in avanti fatto dalla serie finora", sta richiedendo più tempo del previsto per essere implementato correttamente.

Il rinvio potrebbe anche consentire di reinserire alcune funzionalità precedentemente rimosse, come la gestione delle nazionali. Sports Interactive ha ammesso che le tempistiche iniziali erano troppo strette, mettendo eccessiva pressione sul team di sviluppo.

L'impatto sui fan e il futuro del gioco

Il posticipo di Football Manager 25 avrà sicuramente un impatto sui numerosi appassionati della serie, abituati all'uscita autunnale del gioco. Tuttavia, la decisione di prendersi più tempo per affinare il prodotto potrebbe rivelarsi positiva nel lungo termine, garantendo un'esperienza di gioco migliore.

Stavamo semplicemente correndo troppo e rischiavamo di compromettere i nostri standard abituali.

Sports Interactive ha assicurato che comunicherà le date di uscita specifiche per le varie piattaforme non appena saranno confermate. Nel frattempo, i fan dovranno pazientare qualche mese in più per mettere le mani sulla nuova versione del celebre manageriale calcistico.

Bisognerà capire se questo rinvio permetterà effettivamente di realizzare quel salto di qualità promesso dagli sviluppatori. La serie Football Manager ha una base di appassionati molto esigente, che si aspetta novità in ogni nuovo capitolo.