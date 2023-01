Viaggiatori ed esploratori delle corrotte terre di Athia, benvenuti in una nuova guida. Come sapete Forspoken è disseminato di punti di interesse, collezionabili e tante attività divertenti in cui imbattersi. Oggi vi indichiamo la posizione esatta di tutti i 20 famigli che si nascondono nella mappa. Questi piccoli mici non sono solo belli da vedere, ma raccontano frammenti della storia di Athia e saranno disponibili in tutti i rifugi dove vi riposerete o farete pausa. La ricerca vi servirà anche per ottenere l’ambito trofeo “A…mici per la pelle” e quindi ottenere il platino.

Per catturare questi buffi amici, vi basterà interagire con la statua a loro dedicata e avvicinarvi di soppiatto senza farvi scoprire per accarezzarli. Trovarli tutti vi garantirà anche il trofeo, ma se cercare la guida completa per massimizzare la vostra esperienza in questo dark fantasy, vi ricordiamo il nostro articolo completo al platino e agli obiettivi. Ora andiamo velocemente in ordine per scoprire l’esatto locazione dei mici. Non siete ancora in compagnia di Frey? Vi ricordiamo che Forspoken è uscito il 23 gennaio su PlayStation 5 e PC, quindi se siete interessati a scoprire tutti i dettagli che custodisci, vi rimando anche alla nostra recensione approfondita sull’opera.

Avvertenze: Ciò di cui avete veramente bisogno per trovare agilmente tutti i famigli sono tre cose: completare la storia di Forspoken fino al Capitolo 13, attivare tutte le torri per scannerizzare le varie regioni che vi indicheremo qui in seguito e sbloccare tutti i rifugi dell’esploratore di ogni zona. Le indicazioni qui di seguito vi saranno subito cristalline.

I 20 famigli in Forspoken per regione