Fortnite 10.31: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

Fortnite 10.31 è finalmente disponibile per tutti: ecco quali sono le novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Nuova settimana, nuovo aggiornamento del battle royale di Epic Games. L’update di Fortnite 10.31 è finalmente disponibile e introduce alcune novità all’interno della Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. La scorsa settimana non eravamo rimasti molto colpiti dalle novità introdotte e anche quest’oggi dobbiamo constatare che gli sviluppatori stanno limitando molto i contenuti. Vediamo insieme cosa è stato introdotto quest’oggi.

Per iniziare, è stato introdotto Centro Gruppi per la versione mobile del gioco. Si tratta di uno spazio adatto per interagire con gli amici, vedere chi è online e parlare anche attraverso la chat vocale. Per il resto, non ci sono novità significative per la Battaglia Reale, se non che la tempesta, ora, non potrà apparire nei seguenti luoghi:

Palme Acquatiche

Boschetto Bisunto

Città Pinnacoli

Corso Commercio

Per la Modalità Creativa di Fortnite 10.31, invece, l’unico cambiamento è l’aumento del numero di telecomandi Tempesta base da 10 a 16. Infine, abbiamo Salva il Mondo il quale ci permette di aiutare Stella ammantata nella seconda parte del suo viaggio per raggiungere la Stazione Radio. Inoltre, è ora disponibile il Deciblaster che spara una raffica sonora che perfora i nemici e rimbalza fino a cinque volte, infliggeno danni ad area a ogni rimbalzo.

Ci sono poi alcune correzioni minori ai soliti bug: potete vedere la lista completa sulla pagina ufficiale a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate delle novità di Fortnite 10.31?