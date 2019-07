Fortnite 10: trailer completo della Stagione X svelato per errore

Fortnite si appresta a introdurre la Stagione 10 (o Stagione X, se preferite): per errore, la pagina social brasiliana del gioco ha già svelato il trailer.

Abbiamo da poco potuto ammirare un nuovo teaser della Stagione 10 di Fortnite, nel quale è possibile vedere la Sfera apparsa sopra Sponde del Saccheggio esplodere, coinvolgendo Jonesy, personaggio di Salva il Mondo. I dataminer non avevano altre informazioni da darci sulla stagione X e ci eravamo quindi rassegnati a dover attendere fino a domani. Invece, la pagina social ufficiale brasiliana ha involontariamente condiviso la versione completa del filmato, che è subito stata carpita e ricondivisa.

Come potete vedere qui sotto, in un video che purtroppo non raggiunge nemmeno la risoluzione HD, Jonesy viene trasportato all’interno di una realtà nella quale galleggiano moltissimi oggetti e personaggi noti alla community di Fortnite. Si fa quindi sempre più forte il sospetto che la Stagione 10 voglia riportare sull’Isola una serie di elementi persi con i vari aggiornamenti, probabilmente attraverso qualche tipo di viaggio nel tempo.

Uno degli elementi a fare la propria apparizione è Kevin il Cubo viola, che era già ricomparso nell’immagine finale nascosta dietro i Fortbyte e disegnata proprio Jonesy versione barbuta: che ci sia un qualche collegamento? Alla conclusione del video possiamo inoltre vedere che Jonesy si ritrova sull’isola (svegliandosi da quella che è stato una visione?) e sta per essere colpito da un meteorite: cosa sta succedere all’Isola?

Voi cosa ne pensate?